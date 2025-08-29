東方銀牌首輪力退漢友 楊和回巢任領袖角色稱新挑戰

東方首節尾段一度拉開至21分差距，惟漢友次節火力全開，主將黃裕杰與趙鍵鋒單節各攻入12分，帶領球隊打出30：14攻勢，追近至45：46，半場僅落後1分。

漢友跌負方組鬥飛鷹

漢友第3節有黃裕杰與趙鍵鋒手感火熱，一度反超前7分，但東方隨即採取「Box-One」防守策略成功壓制對方火力，以70：64再領先。東方最後一節穩住陣腳，終勝97：80晉級；漢友則跌入負方組將對崇德飛鷹。漢友的趙鍵鋒全場射入7個三分球攻下27分，黃裕杰亦有21分進帳。

對於今屆銀牌賽肩負陣中「老大哥」兼領袖角色，楊和賽後坦言是個全新挑戰，「以往我在南華時還是年輕球員，但現時成了『大哥』，這班隊友很有天賦，只是需要不斷學習與成長」。林民淇則形容自己表現一般，「防守仍有進步空間，我希望自己更強壯，從而有機會任大前鋒」。

滿貫大勝升班馬自力

尾場方面，滿貫12人上陣皆有貢獻得分，包括美籍新援威廉斯及中鋒惠龍兒皆奪得全場最高22分，以101：55大勝今季「升班馬」自力，將在下月7日與南華爭晉級。