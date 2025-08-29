曼聯英聯盃次圈遭乙組甘士比淘汰 艾摩廉斥麾下：所有人的問題

麥比奧莫先建功後宴客

聯賽首兩仗先後不敵阿仙奴及被富咸逼和後，紅魔昨仗作客甘士比改派奧拿拿、明奈及班捷文施斯高等人披甲，惟一眾魔兵表現卻在水準之下，當中門將奧拿拿上半場22及30分鐘接連犯錯，助主隊半場領前2：0。換邊後如夢初醒的曼聯，戰至75及89分鐘由後備上陣的麥比奧莫及中堅哈利馬古尼追回兩球，令賽事要以互射12碼決勝，雙方頭5輪互射12碼各有一將射失，但射至第13輪突然死亡階段，紅魔的麥比奧莫卻射中楣「宴客」，令甘士比爆大冷晉級。備受壓力的紅魔主帥魯賓艾摩廉賽後則「認低威」向曼聯球迷道歉，同時也炮轟球員的表現明顯不及對手：「極度令人失望的一夜。從比賽開始一刻我們已失控。恕我直言，當你的對手是乙組球隊（而輸掉賽事）時，這已不單是守門員的問題，而是所有人的問題。」

其他英聯盃賽果方面，3支英超球隊愛華頓、白禮頓及富咸，悉數在第2圈賽事擊敗較低組別對手。至於將在第3圈加入戰團的阿仙奴、車路士、曼城及熱刺，同樣都會與英甲球隊較量。狼隊與愛華頓，以及賓福特對阿士東維拉，則會上演「英超對決」。