顏卓彬傑志好心分手 投大埔目標衛冕

【明報專訊】顏卓彬今夏出走母會傑志加盟大埔，或許是今夏港超最令人意外的轉會之一。這名27歲港足中場接受本報專訪時詳談因由，透露離隊是傑志會長伍健為其足球生涯着想的建議；他並稱來到新環境需適應的可不少，但很快與新隊友打成一片，彼此朝衛冕目標邁進。

顏卓彬9歲加入傑志青訓，笑言過去18年一路見證母會基地賽馬會傑志中心「由無變有」等發展。他透露上季尾獲伍健告知來季上陣時間將較少，即使個人意願希望留隊，但幾經商討後選擇告別，「他知道我現在有機會代表大港腳，若長期做後備會影響入選機會，『出去踢一年好過擺喺度一年』。我還是希望留隊幫忙，但他一定有他的考慮，認為離隊是對雙方的最佳選擇」。

適應新訓練日常 了解新東家資源有限

至於選擇大埔，顏卓彬稱早在3月獲李志堅接洽，但當時因球季仍在爭標階段，加上有意尋求外流並沒答應，「最後決定來得趕急，慶幸堅sir還能提供合約」。轉會後除了需適應新踢法，每天訓練也要習慣新日常，「以前傑志只需本人出現，不用帶鞋不用洗衫。來到大埔有時要去不同球場訓練，像回到以前外借深水埗時。不過港超10隊有6、7隊都是這樣，知道球隊資源有限，寧願把資金放在有用的地方，請一些好球員，安排更理想的訓練場地」。他稱與陳肇鈞、帕特華維迪等中場隊友合作順利，相信誰人落場都能帶來不同元素，會藉良性競爭「帶多啲煩惱畀堅sir」。

出道不久選擇赴美升學，使顏卓彬的職業生涯一度延滯。眼見同屬中場的青訓隊友鄭展龍和何振廷更早冒起，他說起初曾擔心追趕不上，現在終可放心說：「遲起步不要緊，還是一起到達終點。」

