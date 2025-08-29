明報新聞網
體育

港超重燃戰火 大埔衛冕路硬仗連連 李志堅嘆多重戰線大考驗 「就看哪隊先倒下」

【明報專訊】新一季港超今晚開鑼，衛冕之師大埔明晚首擊即硬碰上季亞軍理文。「綠戰士」今季身兼本地賽及亞冠盃2戰線，主教練李志堅坦言即使今夏補強，陣容深度依然不及其他爭標分子，面對季初排滿的賽程，如何兼顧和取捨成為今季最大挑戰。

文、圖：林欣澤

大埔上季聯賽煞科戰戲劇性後上封王，收穫隊史第2座港超冠軍獎盃；今夏雖有巴西籍中場比迪高等8人離隊，但隊長中堅加比爾、前鋒盧卡斯、伊高沙托尼和土炮中場陳肇鈞、門將謝家榮等上季骨幹悉數留效。大埔季前曾赴泰國集訓13日並踢6場友賽，李志堅稱其間測試不同陣容配搭，以迎接聯賽、亞冠盃2及U22聯賽3條戰線，「基本上大軍每名球員都有落場，新球員得以融合，教練團了解各球員功能；面對不同情况和對手，部署上最少有初稿」。

堅sir認要就戰線取捨

李志堅於2023／24年球季重掌大埔後，過去兩季均慨嘆陣容深度難與其他爭標對手匹敵，今季即使添置大港腳費蘭度、顏卓彬、澳洲籍中鋒添姆高夫斯基、巴西籍中場米基爾和後衛大囍等新兵也是這麼認為，「主要是本地球員班底方面，這並非一兩季能轉變的事」。連同昨公布高級組銀牌首圈對冠忠南區及聯賽盃首圈鬥東方，大埔面臨開季首3周連踢6仗的緊密賽程，堅sir直言如何調適應付多重戰線是最大課題，「說起來有點惆悵，即使對球隊有信心，也要考慮取捨部分戰線。當然每一樣都想贏，但看來不容易」。他直言足總今季賽程編排不理想，使各隊球季早段即進入激戰狀態，「一開季就鬥過你死我活，就看哪隊會率先倒下。足總設計賽程時，是否有責任令比賽更吸引？而非只根據場地供應，把賽期填滿作罷」。

首擊征理文 上季冠亞再決高下

大埔衛冕首擊將於明晚6時30分，作客旺角大球場惡鬥理文。李志堅認為對手坐擁新加盟的上季香港足球先生巴科爾及港足翼鋒艾華頓等猛將，今季依舊是爭標路上最強對手。今夏從傑志來投的中場顏卓彬則表示，理文除了巴科爾還羅致了其前隊友潘沛軒和米基爾，認同對手實力雄厚。對於季初連場硬仗，顏卓彬有着與堅sir不一樣的看法，「趁我們未開始踢亞冠盃2前，盡快跟強隊交手是好事。雖然會難踢，但對手也會這樣認為」。

顏卓彬指新賽制添賽事可觀性

今屆港超賽制由上季的3循環，改為首階段雙循環及次階段單循環分爭標組和挑戰組，顏卓彬覺得新賽制更為可觀，「上季效力傑志時，整季不同賽事對過大埔7、8次。而3循環賽制到第3循環不論安排哪隊主場，對手都會說不公平。今季分開兩組，能踢入前五爭標組的球隊有一定實力，觀賞性自然更高」。

