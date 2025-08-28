明報新聞網
體育

體壇快訊：米高投愛沙尼亞球會

【明報專訊】中國香港足球代表隊前鋒米高，在7月東亞盃決賽周因言論風波而加盟中甲球隊蘇州東吳告吹後，這名21歲入籍兵昨落實續戰歐洲聯賽，加盟愛沙尼亞頂級聯賽球會塔林卡列夫，跟在港足同披20號球衣。香港足總隨後宣布他因事退出港足U22下周出戰U23亞洲盃外圍賽決選名單，補選傑志翼鋒陳傲軒。

西班牙展歐籃衛冕路

衛冕的西班牙隊今晚將在歐洲男子籃球錦標賽C組首輪面對格魯吉亞隊，「鬥牛軍」擁效力NBA球隊孟菲斯灰熊前鋒辛迪艾達馬及靴南高美斯「兄弟檔」助陣。至於立陶宛隊昨在芬蘭舉行的揭幕戰憑5名球員得分上雙，以94：70輕取英國隊，在B組旗開得勝。

港女排東區賽反勝蒙古

亞洲東區女子排球錦標賽日前在灣仔伊利沙伯體育館揭開戰幔，中國香港代表隊昨在A組首輪面對蒙古隊先輸兩局後連取3局，包括決勝局贏15：11，終以局數3：2反勝，確定出線的港隊今晚將與中華台北隊爭奪首名；至於首戰已直落3局告負的蒙古則吞下兩連敗出局。

佩雷斯保達斯投佳特力

下屆將成世界一級方程式（F1）賽車第11支車隊的佳特力（Cadillac），前晚宣布35歲前紅牛車手佩雷斯及現任平治車隊後備車手的保達斯正式加盟，簽訂一紙多年合約。累計參與527場賽事的兩人皆於今季失去正選車手席位，僅相隔1年後重返F1賽場。

前意國腳費奧倫斯掛靴

6月底約滿AC米蘭的34歲前意大利國腳後衛費奧倫斯昨宣布掛靴。他2011年於羅馬展開職業賽生涯，其間曾被外借至巴黎聖日耳門及米蘭等球會，至2022年轉會米蘭，主要冠軍榮譽有意甲和法國足總盃各1次，總計球會級賽事上陣444次入44球，並為意大利隊上陣49次入兩球，是2021年歐洲國家盃冠軍功臣。

些路迪歐聯附射輸極刑出局

蘇超勁旅些路迪昨在歐聯附加賽次回合作客與哈薩克球隊卡拉特互交白卷，兩回合計連同加時仍打成0：0，雙方以互射12碼分勝負，些路迪最後一輪有日本隊前鋒前田大然宴客下，令卡拉特在12碼階段贏3：2，與塞浦路斯球隊帕福斯及挪威的波杜基林特史上首度晉身歐聯正賽。另賽會明晨零時將在摩納哥舉行今屆抽籤儀式。

史特加德國盃衛冕首擊驚險過關

衛冕之師的德甲代表史特加昨在德國盃首圈雖經過法定時間及加時仍與德乙球隊布倫瑞克以4：4言和，需進入互射12碼決勝，雙方亦在前5輪各有兩人射失，但史特加憑門將紐布爾於第10輪撲出對方射門，右閘羅倫斯艾悉隆其後中鵠，助球隊作客以8：7險勝晉級次圈。

