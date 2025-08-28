港隊成都世運寫歷史佳績 港協辦儀式祝賀 武術總教練冀世界賽延穩定

港隊在今屆世運會收穫3金2銀1銅，寫隊史最佳成績，在獎牌榜排名第29位亦創新高。斬獲2金1銀的武術港隊表現矚目，楊頌熹、沈曉榆分別在男子太極拳太極劍全能、女子長拳劍術槍術全能項目奪金，男將張溢霖亦在散打70公斤級摘銀。

武術成大贏家 周末赴巴西戰世界賽

港隊武術總教練黃志光認為成績令人驚喜，「幾個運動員都較成熟，今年經歷世界盃、亞洲盃，再到世運會，逐漸進入更好狀態」。港隊本周六將赴巴西參加世界賽，黃志光對港將頗有信心，但強調不會施加獎牌壓力，「只希望他們穩定發揮」。

關竣仁冀無人機項目獲更多支持

此外，空手道「世一」劉慕裳在女子個人形為港隊摘下今屆首金；滑水港將鄭俊軒則在男子尾波衝浪獲銅牌；首戰世運會的飛航運動代表關竣仁也在無人機競速稱亞。關竣仁兩年前進入港隊，現是自費在廣州租農地用作訓練場地，仍在備考文憑試的他開學後每周末需往返粵港，坦言交通費亦無津貼。他期盼贏取獎牌令更多市民認識此項目，「也希望政府可以多些支持和重視，主要在場地方面」。

港隊代表團團長黃寶基總結稱，今屆是首次透過港協暨奧委會組成代表團參賽，又指運動員的良好表現為此舉作出正面回應，但仍存改進空間。無人機競速等非傳統項目今屆表現亮眼，他在被問及會否加大支持時表示：「我們一如既往地支持所有體育項目均衡發展，無論過往成績如何，希望我們的支持可讓運動員持續有好表現。」