體育

港隊成都世運寫歷史佳績 港協辦儀式祝賀 武術總教練冀世界賽延穩定

【明報專訊】中國香港代表團於成都世界運動會收穫3金2銀1銅的歷史佳績，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會昨午在奧運大樓特設返港歡迎儀式。其中武術隊今屆取下2金1銀佳績，總教練黃志光承認感到驚喜，展望周末轉戰世界賽麾下可續有穩定發揮。

港隊在今屆世運會收穫3金2銀1銅，寫隊史最佳成績，在獎牌榜排名第29位亦創新高。斬獲2金1銀的武術港隊表現矚目，楊頌熹、沈曉榆分別在男子太極拳太極劍全能、女子長拳劍術槍術全能項目奪金，男將張溢霖亦在散打70公斤級摘銀。

武術成大贏家 周末赴巴西戰世界賽

港隊武術總教練黃志光認為成績令人驚喜，「幾個運動員都較成熟，今年經歷世界盃、亞洲盃，再到世運會，逐漸進入更好狀態」。港隊本周六將赴巴西參加世界賽，黃志光對港將頗有信心，但強調不會施加獎牌壓力，「只希望他們穩定發揮」。

關竣仁冀無人機項目獲更多支持

此外，空手道「世一」劉慕裳在女子個人形為港隊摘下今屆首金；滑水港將鄭俊軒則在男子尾波衝浪獲銅牌；首戰世運會的飛航運動代表關竣仁也在無人機競速稱亞。關竣仁兩年前進入港隊，現是自費在廣州租農地用作訓練場地，仍在備考文憑試的他開學後每周末需往返粵港，坦言交通費亦無津貼。他期盼贏取獎牌令更多市民認識此項目，「也希望政府可以多些支持和重視，主要在場地方面」。

港隊代表團團長黃寶基總結稱，今屆是首次透過港協暨奧委會組成代表團參賽，又指運動員的良好表現為此舉作出正面回應，但仍存改進空間。無人機競速等非傳統項目今屆表現亮眼，他在被問及會否加大支持時表示：「我們一如既往地支持所有體育項目均衡發展，無論過往成績如何，希望我們的支持可讓運動員持續有好表現。」

