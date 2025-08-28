史拿擺脫病患美網輕鬆過首關 施維雅達連續65場WTA賽拔頭籌

史拿上周在辛辛那堤公開賽決戰西班牙籍宿敵卡路士艾卡拉斯期間，因身體不適退賽屈居亞軍，24歲的他昨在美網首圈以行動證明無恙，以6：1、6：1、6：2大勝哥派華後說：「我感覺身體狀態很好。最近幾天訓練得不錯，很高興能再次健康起來。」他的次圈對手是澳洲籍好手樸比連。同日過關的男單種子球手尚有德籍的阿歷山大薩維利夫、澳洲籍的迪文亞及意籍的梅薩迪等。

女單方面，2022年冠軍的波蘭籍次號種子施維雅達以6：1、6：2輕取哥倫比亞籍球手艾蘭高，成為首個連續65場WTA級別首圈比賽勝出的女球手。24歲的她賽後恭賀35歲的偶像美國樂壇天后Taylor Swift，與同齡的美式足球員Travis Kelce訂婚。同日過關的種子球手尚有美籍的嘉奧芙、應屆溫網亞軍安森莫娃及日籍前「世一」大坂直美等。

45歲大威獲發女雙外卡

此外，前日在女單出局的45歲美籍名將「大威」維納絲威廉絲獲賽會發女雙外卡資格，將伙拍22歲的加拿大籍選手莉拉費蘭迪絲出戰。