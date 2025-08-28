全運廣東賽區與科企合作 百輛無人駕駛車提供接駁服務

活動安排8間大灣區科技企業展示將於全運應用的創新科技。廣州自動駕駛企業「小馬智行」將於賽事期間，在廣東賽區安排100輛無人駕駛汽車，為公眾提供圍繞比賽場館及主要酒店等往返交通接駁服務，並可透過手機程式即時預約。小馬智行公共關係負責人戴敦峰認為，無人駕駛汽車最大優點是安全、駕駛更穩定。

微納米製冷塗料降室溫 設AI中醫

「中科開創」展示空中移動充電機器人，在舉行全運開幕禮的廣東省奧林匹克體育中心等場館停車場，為智能車緊急充電；「視源電子」則展出在場地巡邏的智能機器狗。

此外，廣州市香港科大霍英東研究院展示「微納米製冷技術‌」塗料，將用於全運義工服務站外牆以降低室內溫度；還有助行與保護腰部的外骨骼裝備、AI中醫即場分析身體狀况等健康科技，供後勤人員及觀眾應用。

前期投入500萬人民幣 冀實現簡約安全

全運廣州賽區執委會副主任、廣州市政府副秘書長朱小燚表示，今屆其一目標要打造「科技賦能」的全運及殘特奧會，前期已投入500萬人民幣，並要實現「簡約、安全、精彩」3大辦賽要求。