滑板女孩鄭好好誓全運主場爭金 最年輕國手征奧保心態如初

明報記者 余瑋 廣州直擊

鄭好好於2021年陝西全運及去夏巴黎奧運，分別以9及11歲之齡成滑板項目及國家隊年紀最小運動員，即成該屆焦點為人熟悉。她昨早在廣東省二沙體育訓練中心接受香港傳媒訪問期間，巧遇回家鄉訓練、未恢復身型的國家隊跳水巨星全紅嬋，對方更趁熱鬧上前主動拿出手機與鄭好好自拍合照。

學新動作日練5小時備戰

受訪期間全紅嬋快閃現身自拍合照

粵港澳全運會將於11月10至11日於惠州體育學校舉行滑板項目賽事，上屆全運得14名的鄭好好，3年前由中山搬到惠州方便省隊訓練，由家出發到訓練基地只需3公里車程，她高興地稱「練完就可很快回家」，今次在主場出戰全運也倍感親切，「在惠州比賽有安心感覺，畢竟在這訓練了兩年。本月生日時許了很多願望，其中一個就是希望可拿到全運冠軍。最近也在學很多新動作和一些『大招』，希望可在全運使出來」。

鄭好好7歲開始玩滑板，去年首戰奧運得第18名後，稱「人生經歷多一點」，自覺如今比賽不會分外緊張。為備戰全運，她現在平均每日訓練5小時，受訪時隨身攜帶的滑板，僅使用一個月板面已有不少損耗，亦承認臨近全運期間難免要向學校請假多一點以專心備戰。

鄭母搬家到惠州任省隊翻譯支援愛女

鄭好好的母親王哲為了支援女兒，除舉家到惠州，也擔任廣東省滑板隊的翻譯，以便隨時陪伴女兒。鄭媽媽回想女兒小時候好動很喜歡戶外運動，憑直覺給她嘗試玩滑板，認為這運動能鍛煉小朋友「耐挫力」和提高「逆商」，「其實滑板90%時間都會失敗，過程中可啟發如何解決困難、如何堅持下去的勇氣」。

鄭媽媽又認為，女兒奧運過後一如既往享受玩滑板，「對她來說只是去了一個更大場地和更多觀眾的比賽，小朋友還是很童真，回來仍是吃玩、練習，沒什麼大變化」。鄭好好稱只有一個別人送的Labubu公仔，覺得多炒價而不願多買，反而雀躍談及很喜歡之前出外到意大利和澳洲比賽，「因為意大利雪糕很好吃，還有可以到海邊也不錯」。