明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

韻律泳姊妹主場爭金牌滿貫 王柳懿王芊懿為廣東戰雙人賽 教練：奧運奪金後更有想法

【明報專訊】去夏巴黎奧運韻律泳雙人及團體賽雙金得主的國家隊雙胞胎姊妹王柳懿與王芊懿，正在廣東專注備戰年底舉行的粵港澳全運會。教練王九莉認為兩名愛徒奧運過後更有想法，在廣東「主場」出擊將爭取首在全運雙人賽封后，以達成大賽金牌「大滿貫」。

明報記者 余瑋 廣州直擊

來到廣東省二沙體育訓練中心，是廣東韻律泳隊的訓練基地，泳池牆上國旗下顯眼看到「拼搏」兩個大字。巴黎奧運兼杭州亞運雙金得主王柳懿與王芊懿將第4次參與全運，她們過去3屆贏過團體賽金牌，惟雙人賽僅得銀牌和銅牌，生於深圳的她們今屆只戰雙人賽，力爭在比賽場地廣東江門體育中心游泳館奪金。

每天均練6小時 奧運基礎配新例研動作

去年升讀教大博士課程 漸適應港生活

巴黎奧運過後，王氏「姊妹花」休息了4個月，今年7月通過體能測試後展開有系統訓練備戰全運，每天朝九晚六平均訓練約6小時，晚上還要分析訓練片段。妹妹王芊懿感覺經歷奧運後，更從容及享受訓練，「不會給自己太多爭金牌的壓力，而且每個運動員比賽目標都是爭第一名」。她解釋韻律泳比賽有新規則，一些腿上動作難度分有變，比重提高了藝術分，如轉體和旋轉動作分數更高，因此「大家都是站在同一起跑線上」，她們會以奧運奪金的自選動作為基礎，再配合新規則做些修改。

同為28歲的王柳懿與王芊懿，去年9月升讀香港教育大學教育博士課程，修讀體育教育與運動科學。姊姊王柳懿稱，香港氣候和飲食跟深圳相似，過去一年挺適應來港讀書，「能感受到老師學生熱情有愛」。她稱現於廣州專注備戰全運期間多以網上上堂，或定期約見老師諮詢。

廣東派10人參戰 訓練中心貼成績目標

訓練中心入口處有貼堂教練姓名和列出目標承擔多少金牌。廣東省韻律泳隊教練王九莉表示，將派出15人參與下月在青島展開的全運韻律泳資格賽，最終選出10人出戰11月13至15日舉行的決賽。她認為王氏姊妹今次主攻雙人賽目標一定是衝金，從而達成大賽金牌「大滿貫」，且戰畢巴黎奧運後技術與成熟度兼備，有很多想法和建議，與教練有更好互動，「運動員年輕時要求怎麼做就模仿，她們今年1月回來訓練後，比以前更有自己想法，拿到奧運金牌後自信程度不一樣，身心狀態很成熟，做動作駕馭能力更強」；至於8名團體賽成員年齡介乎16至22歲，目標將爭前3名。

上 / 下一篇新聞