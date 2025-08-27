韻律泳姊妹主場爭金牌滿貫 王柳懿王芊懿為廣東戰雙人賽 教練：奧運奪金後更有想法

明報記者 余瑋 廣州直擊

來到廣東省二沙體育訓練中心，是廣東韻律泳隊的訓練基地，泳池牆上國旗下顯眼看到「拼搏」兩個大字。巴黎奧運兼杭州亞運雙金得主王柳懿與王芊懿將第4次參與全運，她們過去3屆贏過團體賽金牌，惟雙人賽僅得銀牌和銅牌，生於深圳的她們今屆只戰雙人賽，力爭在比賽場地廣東江門體育中心游泳館奪金。

每天均練6小時 奧運基礎配新例研動作

去年升讀教大博士課程 漸適應港生活

巴黎奧運過後，王氏「姊妹花」休息了4個月，今年7月通過體能測試後展開有系統訓練備戰全運，每天朝九晚六平均訓練約6小時，晚上還要分析訓練片段。妹妹王芊懿感覺經歷奧運後，更從容及享受訓練，「不會給自己太多爭金牌的壓力，而且每個運動員比賽目標都是爭第一名」。她解釋韻律泳比賽有新規則，一些腿上動作難度分有變，比重提高了藝術分，如轉體和旋轉動作分數更高，因此「大家都是站在同一起跑線上」，她們會以奧運奪金的自選動作為基礎，再配合新規則做些修改。

同為28歲的王柳懿與王芊懿，去年9月升讀香港教育大學教育博士課程，修讀體育教育與運動科學。姊姊王柳懿稱，香港氣候和飲食跟深圳相似，過去一年挺適應來港讀書，「能感受到老師學生熱情有愛」。她稱現於廣州專注備戰全運期間多以網上上堂，或定期約見老師諮詢。

廣東派10人參戰 訓練中心貼成績目標

訓練中心入口處有貼堂教練姓名和列出目標承擔多少金牌。廣東省韻律泳隊教練王九莉表示，將派出15人參與下月在青島展開的全運韻律泳資格賽，最終選出10人出戰11月13至15日舉行的決賽。她認為王氏姊妹今次主攻雙人賽目標一定是衝金，從而達成大賽金牌「大滿貫」，且戰畢巴黎奧運後技術與成熟度兼備，有很多想法和建議，與教練有更好互動，「運動員年輕時要求怎麼做就模仿，她們今年1月回來訓練後，比以前更有自己想法，拿到奧運金牌後自信程度不一樣，身心狀態很成熟，做動作駕馭能力更強」；至於8名團體賽成員年齡介乎16至22歲，目標將爭前3名。