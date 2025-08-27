16歲小將安古莫夏助利物浦絕殺紐卡素 寫隊史最年輕入球

利物浦前鋒加普在35分鐘助攻中場賴恩格雲貝治先拔頭籌。完上半場前，紐卡素鋒將安東尼哥頓剷跌「紅軍」中堅華基爾雲迪積克直接領紅。下半場開賽不久，加普又橫傳新兵前鋒伊基迪基射成2：0，卻被「喜鵲」中場般奴古馬雷斯及鋒將奧索拿分別於57和88分鐘破門扳平2：2。紅軍於補時10分鐘憑後備上陣才5分鐘的安古莫夏，接應穆罕默德沙拿右路橫傳射成3：2完場，並令在英超「地標」的他以16歲零361天之齡，成為隊史最年輕入球者。

利物浦隊長基爾雲迪積克賽後為安古莫夏建殊功感欣慰，卻叮囑對方「必須繼續努力和保持謙卑」。安古莫夏8歲時加入車路士接受青訓，去年轉到紅軍，上季只曾在英格蘭足總盃上陣1次。

曼聯鋒將海倫傳外借拿玻里

此外，安東尼哥頓賽後為自己鹵莽行為致被逐公開道歉，而他曾效力的愛華頓宣布，已與來自修咸頓的翼鋒迪比寧簽約4年，據報總轉會費4200萬鎊（約4.4億港元）；另被曼聯冷落的前鋒海倫據報有望外借至上季意甲冠軍拿玻里。