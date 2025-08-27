明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

16歲小將安古莫夏助利物浦絕殺紐卡素 寫隊史最年輕入球

【明報專訊】利物浦昨藉在英超「地標」的16歲小將安古莫夏補時10分鐘施絕殺，作客3：2險勝完半場前有安東尼哥頓直接領紅的紐卡素，賽後與榜首阿仙奴和次席熱刺同是開季兩連捷，「喜鵲」則與另外7支球隊未開齋。

利物浦前鋒加普在35分鐘助攻中場賴恩格雲貝治先拔頭籌。完上半場前，紐卡素鋒將安東尼哥頓剷跌「紅軍」中堅華基爾雲迪積克直接領紅。下半場開賽不久，加普又橫傳新兵前鋒伊基迪基射成2：0，卻被「喜鵲」中場般奴古馬雷斯及鋒將奧索拿分別於57和88分鐘破門扳平2：2。紅軍於補時10分鐘憑後備上陣才5分鐘的安古莫夏，接應穆罕默德沙拿右路橫傳射成3：2完場，並令在英超「地標」的他以16歲零361天之齡，成為隊史最年輕入球者。

利物浦隊長基爾雲迪積克賽後為安古莫夏建殊功感欣慰，卻叮囑對方「必須繼續努力和保持謙卑」。安古莫夏8歲時加入車路士接受青訓，去年轉到紅軍，上季只曾在英格蘭足總盃上陣1次。

曼聯鋒將海倫傳外借拿玻里

此外，安東尼哥頓賽後為自己鹵莽行為致被逐公開道歉，而他曾效力的愛華頓宣布，已與來自修咸頓的翼鋒迪比寧簽約4年，據報總轉會費4200萬鎊（約4.4億港元）；另被曼聯冷落的前鋒海倫據報有望外借至上季意甲冠軍拿玻里。

上 / 下一篇新聞