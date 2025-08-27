東方再換血迎新季 盧比度：目標前5已滿足

東方上季聯賽季軍作結，並在高級組銀牌和足總盃膺雙冠王，周五晚上8時新季揭幕戰在旺角大球場迎戰傑志。東方體育會副主席游永強透露今季班費與上季8位數相若，「不過資源上有點調動，令效果更好」。他表示固然希望球隊爭逐冠軍，「不過都要面對現實，其他友隊都加大資源，競爭比較大、要爭，當然我們仍會全力以赴」。

認聯賽爭標難 享受態度征亞冠2

東方今夏有馬希偉、亞歷斯祖及賓紀文外流中國聯賽，另上季香港足球先生兼神射手巴科爾轉投理文。球隊至今僅簽入理文翼鋒基華尼頓、年輕中場劉君正和前鋒張廣然等，尚未添置外援射手，游永強稱前線仍會補強；盧比度則透露新前鋒為日本籍，預計下周抵港報到。談到新球季展望，盧比度再次估計這季非常艱難，能踢入聯賽前5名爭標組已很滿足，「每一隊都變得更強，理文招兵買馬，傑志聘用了出色的教練，而九龍城、東區的陣容也很好。今季不會有容易的比賽，看來要吃些苦」。

東方今季亞冠盃2與日職球隊大阪飛腳、越南冠軍南定FC及泰國代表拉查布里同處F組。東方上屆分組賽1勝5負包尾，盧比度稱這次一樣毫無壓力，只需享受其中，「我們就是與對手不同水平，這些球隊都是大灑金錢。面對艱難的比賽，嘗試去享受，保持競爭力和好形象」。

傑志左閘比提取特區護照

至於東方揭幕戰對手傑志，昨公布原籍英格蘭、在香港出生的左閘比提已領取特區護照，能以本地球員身分上陣。