體育

張家朗表演賽挫拿科 重演奧運大戰仿如昨天 「珍惜交手機會」

【明報專訊】「劍萃古今‧躍動全運」國際劍擊邀請賽昨晚於香港故宮文化博物館上演，男子花劍前「世一」張家朗與法國名將拿科上演翻版巴黎奧運8強賽事。張家朗賽後表示，再戰拿科感覺熟悉又陌生，「巴黎奧運就好似發生在昨日，好珍惜每個與他交手的機會」。

粵港澳全運會將於11月舉行，青途發展社區發展協會策劃「躍動全運」系列活動，昨晚邀請6名頂尖劍手齊聚香港故宮文化博物館，分別進行花劍、重劍和佩劍較量。輪椅羽毛球前港將、巴黎殘奧銀牌得主陳浩源擔任大會男司儀，巴黎奧運女子重劍冠軍、退役「微笑劍后」江旻憓則成為女重項目裁判。

本地新星李玟慧和陳海琳率先在重劍項目獻藝，仁川亞運雙銅牌得主林衍聰亦與北京奧運金牌得主仲滿合演佩劍賽事。壓軸登場的兩屆奧運金牌得主、現時世界排名第13位的港隊「劍神」張家朗，與排名曾登世界第2的法國隊名將拿科進行花劍對決。這是雙方自巴黎奧運8強後相隔逾1年再交鋒，最終張家朗以15：12勝出。不過根據其與林衍聰、李玟慧所在A組的總成績，最終獲得亞軍。

賀蔡俊彥雙世一 「增港隊信心」

冀明年主場圓世界冠軍夢

張家朗受訪時表示，再戰拿科感覺熟悉又陌生，「始終我們一年都沒打過，巴黎奧運就好似發生在昨日一樣，好珍惜每個與他交手的機會」。他亦回應隊友蔡俊彥上月底在世界賽封王，「都好開心，為他感到高興，首先劍擊隊可以突破歷史，他又升上世界第一，對我們劍擊隊或他個人都提升信心」。張家朗指自己兩屆奧運奪冠後只剩世界賽冠軍夢未圓，「希望還有機會，或下一年香港主場可以爭取到」。他又恭喜港將黃澤林在美國網球公開賽創隊史闖入次圈，「證明香港體壇實力愈來愈上升」。

