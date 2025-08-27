35歲姬維杜娃美網首圈止步含淚掛拍

艾卡拉斯拔頭籌 陸軍裝髮型成焦點

艾卡拉斯直落3盤6：4、7：5、6：4輕取奧比卡晉級次圈後被聚焦在其髮型，他說：「我賽前感覺頭髮很長，於是剪短它。我不能肯定這是否有助我加快比賽速度。至於人家對它的評價，我只能一笑置之，反正這話題幾天後便成過去。」旗開得勝的種子球手尚有英籍的德拉柏、丹麥籍的魯尼等。

女單方面，3周前感染新冠病毒的姬維杜娃昨晨上演職業球員生涯告別戰，世界排名曾高踞第2位的她，昨以直落兩盤1：6、0：6大敗予戴安佩莉後落淚道：「我雖從沒當過網壇一姐，但那兩度贏得溫網冠軍的成就，已超越世界排名第1了。」

至於破紀錄第25次出席美網女單的45歲美籍名將「大威」維納絲威廉絲，以盤數1：2受挫11號種子捷克籍的梅祖娃後似未有退意，而同樣「 一輪遊」的球手尚有應屆澳網盟主美籍的姬絲、12號種子烏克蘭籍的絲慧杜蓮娜，以及月初爆大冷在羅渣士盃封后的加拿大籍球手莫寶歌，這名昨度過19歲生辰的新星以0：2不敵兩座大滿貫得主的捷克籍好手卡絲高娃。