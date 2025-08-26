明報新聞網
體育

廣州體院數據化援粵將 提升訓練效果制定貼身方案助備戰全運

【明報專訊】粵港澳全運會將於11月9至21日在廣東、香港及澳門聯合舉行。離開幕不足3個月，全國運動員都在密鑼緊鼓備戰，其中廣州體育學院的體能訓練中心，透過科學數據化設備以提升運動員的訓練效果及制定更好計劃，也成為支援廣東省運動員備戰全運的一大助力。

明報記者 余瑋 廣州直擊

設備監控運動員狀態

訓練中心設感應器分析

位於天河區的廣州體育學院於1956年成立，出產眾多國家隊金牌健將，如去年畢業生包括巴黎奧運跳水兩金得主陳藝文，也將代表廣東隊出戰今屆全運。廣州體育學院亞運館亦是全運霹靂舞及排球群眾項目的比賽場地；而學院的體能訓練中心，內有感應儀器可分析運動員身體成分，還有針對力量、爆發力及速度訓練的輔助設備。

廣州體育學院體能訓練教師何家欣，是去夏巴黎奧運國家隊場地單車隊體能教練，她表示學院於2019年備戰東京奧運後漸廣泛應用數據化設施去提升訓練效果，亦做了不少相關研究，國家隊、廣東省隊以至青年梯隊成員都會前來訓練，「以前沒有數位化的時候，我們就用經驗，但運動員每天狀態不一，怎樣衡量當日狀態好不好，就要通過數據化設備監控，若發現其數值下降，便調整他的訓練量，不建議他進行爆發力或高強度訓練；如運動員需要減重，會根據其肌肉和體質率來制定減重方案。利用數據，可以為運動員更好制定訓練計劃」。她亦透露，學院有籃球隊教師剛贏得廣東省聯賽冠軍，將會參與全運3人籃球項目。

