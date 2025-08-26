體壇快訊：曾呂配世羽賽過頭關

摩賈德歐大滿貫稱王

WTT乒乓球歐洲大滿貫昨晨煞科，主場出戰的瑞典隊星將摩賈德，於男單決賽以局數4：3擊敗國家隊「世一」林詩棟，成史上首名在大滿貫賽事揚威的歐洲球手。女單方面，世界一姐的國家隊名將孫穎莎則以局數4：2擊敗「世二」的隊友王曼昱封后。

羅拔臣武漢賽次圈出局

早前在沙特阿拉伯桌球大師賽封王的「新港人」兼前世界一哥尼爾羅拔臣，昨於武漢公開賽次圈意外以局數0：5不敵英籍女子名將伊雲絲，後者將與英籍男將福特爭入32強。至於另一新港人的當今「世一」卓林普，則在次圈以5：1淘汰國手劉宏宇。

祖雲新季開門紅

祖雲達斯昨於意甲新季首輪迎戰帕爾馬，憑前鋒約拿芬大衛於59分鐘先開紀錄，雖然球隊在83分鐘有左翼衛安達亞甘比亞素故意腳踢對手領紅牌而踢少一人，但1分鐘後有後備入替大衛的另一前鋒杜辛華荷域隨即建功，終以2：0挫對手旗開得勝。此外，阿特蘭大昨於主場僅言和「升班馬」比薩SC；拉素則作客0：2不敵科木。