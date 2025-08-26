港超擴軍10隊致場次重疊 VAR未覆蓋每仗 足總：每隊均等無礙公平

今季港超續由中銀人壽冠名贊助；健康產品動必骼則冠名贊助每場最佳球員獎項，得獎球員可獲贊助商提供產品和1000元獎金。Kelme未來兩季將提供場地人員制服及比賽足球（見另稿），而Adidas會繼續提供球證服裝。揭幕戰將於周五晚上8時上演，由東方在旺角大球場迎戰傑志。上屆聯賽第4名的傑志今季喪失主場優先選擇權，終選擇落戶將軍澳運動場，但在將軍澳翻新完畢前，主場賽事續安排旺角場上演。對於上半季有3隊進駐旺角場，足總總幹事張炎有不擔心對場地構成負荷。

傑志轉踢將軍澳 擬用啟德青年場待商討

傑志早前曾表示有意以啟德青年運動場作為主場，張炎有稱一直爭取港超落戶啟德，但一些細節仍有商討空間，「足總一定要幫球隊爭取最好條件，未有確實計劃之前，不會貿然決定落戶。不單只租金，還有球場相對開揚，很多問題要先解決」。他又透露，在啟德青年運動場舉辦盃賽決賽，是足總探討方向之一。

今季續設VAR協助球證執法，但張炎有提到今季東區升班後參賽隊伍增至10支，部分場次安排同時進行下，未能每仗均設VAR，但強調不影響賽事公平性，「與首屆設VAR時做法相同，各隊設VAR場數應是一樣，不會構成不公」。至於新球季盃賽安排，他表示還需與港超聯賽會商討，詳情容後公布。

沙特超級盃日前在香港順利舉行。足總主席霍啟山形容與沙特足協合作只是開始，未來希望雙方更多互動交流。他又證實中國香港足球代表隊10月亞洲盃外圍賽主場鬥孟加拉一仗，將如亞洲足協官網顯示在啟德主場館舉行，期望球迷如6月迎戰印度隊一樣「坐爆啟德」。

港足10月亞盃外啟德主場館迎孟加拉

慈英首獲小港腳徵召戰U23亞盃

文化體育及旅遊局前日公布「M」品牌改革方案，計劃更集中支持世界級大型體育賽事，限制每半年只資助最多3項表演賽或邀請賽，以及按總評分釐定資助金額。霍啟山不擔心新安排影響舉辦外隊賽，「最重要是比賽性質，相信只要能帶到好波來香港，政府自然會支持」。

此外，下月1至10日赴阿聯酋出戰U23亞洲盃外圍賽的港足U22，昨公布23人決選名單，其中傑志英日混血後衛慈英上月底領取特區護照後首獲徵召。港足U22同組對手包括東道主阿聯酋、伊朗及關島隊。