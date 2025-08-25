體壇快訊：黃澤林今戰美網首圈

王康傑主場攬金銀

一連4日的PPA 亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽昨在啟德體藝館煞科，男單頭號種子的港將王康傑在決賽雖先贏一局下被扳平，但於決勝局以11：9挫越南籍球手鄭靈江稱王，連同伙韓籍的金應權在男雙摘銀，今站以1金1銀佳績完賽；其胞妹王康怡則在女單銅牌戰直落兩局負國手龍雨飛。

傅家俊武漢賽晉32強

47歲港隊名將傅家俊昨於武漢桌球公開賽次圈，以局數5：2擊敗63歲英籍名將「白旋風」韋德，晉級後將與另一英籍球手些特爭入16強。至於另一港將王雨晨則在次圈以局數0：5不敵國家隊好手斯佳輝出局。而世界一哥的「新港人」卓林普則以5：1輕取巴基斯坦籍的艾查比，躋身32強。

孫王配歐大滿貫封后

國家隊頭號種子組合孫穎莎／王曼昱昨晨於瑞典舉行的首屆WTT乒乓球歐洲大滿貫女雙決賽，在先輸一局下終力戰5局，以3：2險勝2號種子的日本隊組合張本美和／大藤沙月封后。

利華開季首擊吞敗

今夏由曼聯前帥坦夏格接任領軍的德甲勁旅利華古遜，昨於聯賽新季首仗「落筆打三更」，雖在開賽6分鐘先靠今夏由利物浦來投的後衛查洛爾昆沙先開紀錄，但其後連失兩球下，終在主場以1：2反負賀芬咸。