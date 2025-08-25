明報新聞網
體育

體壇快訊：黃澤林今戰美網首圈

【明報專訊】今年最後一項大滿貫賽事的美國網球公開賽昨晚在紐約開鑼，其中成為史上首名在公開賽年代躋身成人組男單正賽圈的港將黃澤林，今晚將在首圈面對東道主的美籍選手高華斯域，力爭再次破天荒闖入次圈；國家隊球手袁悅則在同晚挑戰19號種子的俄籍好手森遜莫娃。

王康傑主場攬金銀

一連4日的PPA 亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽昨在啟德體藝館煞科，男單頭號種子的港將王康傑在決賽雖先贏一局下被扳平，但於決勝局以11：9挫越南籍球手鄭靈江稱王，連同伙韓籍的金應權在男雙摘銀，今站以1金1銀佳績完賽；其胞妹王康怡則在女單銅牌戰直落兩局負國手龍雨飛。

傅家俊武漢賽晉32強

47歲港隊名將傅家俊昨於武漢桌球公開賽次圈，以局數5：2擊敗63歲英籍名將「白旋風」韋德，晉級後將與另一英籍球手些特爭入16強。至於另一港將王雨晨則在次圈以局數0：5不敵國家隊好手斯佳輝出局。而世界一哥的「新港人」卓林普則以5：1輕取巴基斯坦籍的艾查比，躋身32強。

孫王配歐大滿貫封后

國家隊頭號種子組合孫穎莎／王曼昱昨晨於瑞典舉行的首屆WTT乒乓球歐洲大滿貫女雙決賽，在先輸一局下終力戰5局，以3：2險勝2號種子的日本隊組合張本美和／大藤沙月封后。

利華開季首擊吞敗

今夏由曼聯前帥坦夏格接任領軍的德甲勁旅利華古遜，昨於聯賽新季首仗「落筆打三更」，雖在開賽6分鐘先靠今夏由利物浦來投的後衛查洛爾昆沙先開紀錄，但其後連失兩球下，終在主場以1：2反負賀芬咸。

