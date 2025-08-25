明報新聞網
體育

港隊全運保齡團體無緣獎牌 男女隊分列第5及9名 廣西江蘇稱王封后

【明報專訊】一連3日的粵港澳全運會群眾比賽保齡球項目決賽昨在啟德體育園保齡球中心Top Bowl落幕，港隊在壓軸上演的男、女子5人制貝克賽分別摘得第7及8名，兩者累積團體成績排第5及9名，皆無緣獎牌。廣西及江蘇隊則分別奪得男、女團體金牌。下月3日至8日亦將在馬鞍山體育館舉行全國殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會大眾項目輪椅舞蹈決賽。

由麥卓賢、甘兆麟、謝仲賢、謝樂生及黃子維組成的男子港隊，在5人制貝克賽雖曾在第13局打出7次全中取得227分，惟最後3局未能突破200分，表現略為回落，經過共18局後以總分3503分獲得第7名，連同首兩日的個人賽及雙人賽成績，港隊累積11,888總分，整體團體排名第5位。廣西隊最終以3分之差擊敗湖北隊稱王；落後湖北7分的四川隊則奪季而回。

女子組方面，港隊派出陳淑嫻、李詠茵、吳紫燕、梁芝榕及譚舜而，以總分3273分排名第8位，再綜合個人賽及雙人賽成績，女子港隊累積總分達10,978分，獲得團體第9名。江蘇隊則大幅拋離次名的安徽隊309分下封后；季軍由湖北摘得。

眾多市民入場觀戰 麥卓賢感鼓舞

李詠茵認與期望有落差 感力不從心

對於煞科日吸引更多市民入場觀賽，令現場氣氛熾熱，男將麥卓賢賽後坦言這令他們感到莫大鼓舞；甘兆麟則承認非常享受比賽過程，「太太、女兒、媽媽及公司同事都親臨現場支持，當我一轉頭看見他們在高聲打氣時，就提醒自己一定要打得更好」。而現任港青代表、隊中唯一以雙手投球的謝樂生，認為雙手與單手打法線度相近，「只是我們在溝通上怎樣可以協調大家，希望每一球盡力打出全中」。

女將李詠茵則坦言若以10分為滿分，會給予隊伍7至8分，「期望與現實之間確實存在落差，雖然這3天已盡最大努力，但感覺有些力不從心」。李詠茵再強調說：「這次全運會讓團隊重新燃起對保齡球的熱誠，我們仍熱愛這項運動，希望繼續打下去，也許下一屆還會再參與。」

另外，對於部分港隊代表日前提及場館溫度偏低，中國香港保齡球總會主席劉掌珠表明場地必須維持適當的冷度，這是保齡球賽事的標準要求，「因球道上的油在高溫環境下容易蒸發或溶化，從而影響保齡球的滾動軌迹，維持場地溫度穩定，有助確保比賽的公平與一致性」。

