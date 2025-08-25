港隊全運保齡團體無緣獎牌 男女隊分列第5及9名 廣西江蘇稱王封后

由麥卓賢、甘兆麟、謝仲賢、謝樂生及黃子維組成的男子港隊，在5人制貝克賽雖曾在第13局打出7次全中取得227分，惟最後3局未能突破200分，表現略為回落，經過共18局後以總分3503分獲得第7名，連同首兩日的個人賽及雙人賽成績，港隊累積11,888總分，整體團體排名第5位。廣西隊最終以3分之差擊敗湖北隊稱王；落後湖北7分的四川隊則奪季而回。

女子組方面，港隊派出陳淑嫻、李詠茵、吳紫燕、梁芝榕及譚舜而，以總分3273分排名第8位，再綜合個人賽及雙人賽成績，女子港隊累積總分達10,978分，獲得團體第9名。江蘇隊則大幅拋離次名的安徽隊309分下封后；季軍由湖北摘得。

眾多市民入場觀戰 麥卓賢感鼓舞

李詠茵認與期望有落差 感力不從心

對於煞科日吸引更多市民入場觀賽，令現場氣氛熾熱，男將麥卓賢賽後坦言這令他們感到莫大鼓舞；甘兆麟則承認非常享受比賽過程，「太太、女兒、媽媽及公司同事都親臨現場支持，當我一轉頭看見他們在高聲打氣時，就提醒自己一定要打得更好」。而現任港青代表、隊中唯一以雙手投球的謝樂生，認為雙手與單手打法線度相近，「只是我們在溝通上怎樣可以協調大家，希望每一球盡力打出全中」。

女將李詠茵則坦言若以10分為滿分，會給予隊伍7至8分，「期望與現實之間確實存在落差，雖然這3天已盡最大努力，但感覺有些力不從心」。李詠茵再強調說：「這次全運會讓團隊重新燃起對保齡球的熱誠，我們仍熱愛這項運動，希望繼續打下去，也許下一屆還會再參與。」

另外，對於部分港隊代表日前提及場館溫度偏低，中國香港保齡球總會主席劉掌珠表明場地必須維持適當的冷度，這是保齡球賽事的標準要求，「因球道上的油在高溫環境下容易蒸發或溶化，從而影響保齡球的滾動軌迹，維持場地溫度穩定，有助確保比賽的公平與一致性」。