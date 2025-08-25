伊沙克轉會風波未決 紐卡素迎利物浦勢添火藥味

一句「球會違背承諾不讓我轉會」，令去季在英超攻入23球的阿歷山大伊沙克，與紐卡素的關係走向破裂。喜鵲上周在英超首輪下半場多踢1人下，最終仍只能與阿士東維拉互交白卷失分收場，已證明沒有伊沙克在前線衝鋒陷陣，球隊入球能力即時大打折扣。雖然紐卡素主帥艾迪賀維賽前表示，即使最後未能留住伊沙克，「我們也絕對會羅致新鋒將，不會容許球隊之後出戰聯賽及歐聯時，沒有一名高質素正選射手在陣」。惟喜鵲今夏的鋒線新援人選中，伊基迪基已在今仗對手紅軍陣中、班捷文施斯高又被曼聯捷足先登，賓福特亦已拒絕紐卡素向羅致尤尼韋沙的報價。

有傳紐卡素最新垂青狼隊的高大中鋒佐真拿臣，不過其轉會費或高達6000萬鎊（約6.34億港元）。

喜鵲收購屢碰壁 哥頓料續串演中鋒

紐卡素此戰或如上仗對阿士東維拉一樣，將安東尼哥頓推前串演中鋒，而雙翼安東尼艾蘭加及哈維班尼斯，將利用快速反擊挑戰紅軍防線。至於有謝利美費林邦因腿筋受傷，須休戰至下個月方能復出的利物浦，雖然前線新人伊基迪基及舊將穆罕默德沙拿首戰表現出色，但後防屢現險情。如何解決球隊攻強守弱問題，並一報去季聯賽盃決賽失利之辱，將是紅軍主帥史諾今仗的重要任務。