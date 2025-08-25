廠兵大勝列斯喜憂參半 基奧基尼斯起孖 沙卡奧迪加特齊傷或無緣鬥利

與英超開咧戰作客以1：0挫曼聯的前線正選人腳相比，阿仙奴此役以新兵馬度基取代加比爾馬天尼利，伙拍基奧基尼斯及布卡約沙卡攻堅，而隊友右閘祖利安添巴在34分鐘接應中場迪格蘭賴斯開出角球勁頂破網。38分鐘，「兵工廠」隊長的中場馬田奧迪加特墮地後觸傷肩膀退下火線，由18歲中場尼華尼利入替。添巴及後於上半場補時階段右路直線妙傳沙卡窄位起右腳射成2：0。

杜文寫英超第2年輕上陣

伊斯落實回巢賽前亮相會廠迷

下半場接戰至48分鐘，基奧基尼斯左路推大位射入近柱，在英超「開齋」。5分鐘後，沙卡疑因左腳受傷被調離場。56分鐘，添巴門前混戰射入個人這仗第2球，並憑後備入替的新星隊友中場麥斯杜文於末段博得12碼，基奧基尼斯操刀得手個人梅開二度，助阿仙奴以5：0大捷。基奧基尼斯埋齋後向攝影機撥頭髮兼扮梳頭，還擊上仗被指撥頭髮多於踢球；而杜文則以15歲零235天之齡，成為尼華尼利後英超史上第2年輕上陣球員。

繼日前攻擊手夏維斯後，阿仙奴再有奧迪加特及沙卡掛彩，恐無緣下周日出征利物浦，而之後對手依次是諾定咸森林、曼城和紐卡素。主帥阿迪達說：「己隊已從上季傷兵嚴重領取教訓，故此今夏活躍於轉會市場。」事實是阿仙奴此仗賽前，已宣布從水晶宮回購昔日曾在兵工廠接受青訓的伊比爾治伊斯，而這名27歲鋒將賽前亦穿上母會戰衣與球迷見面。阿迪達說：「伊斯是力量型球員，可為球隊的進攻帶來新戰術。」

此外，基奧基尼斯已憧憬未來，「我認為壓力無處不在，但明白自己將能好好把握機會。我這仗入了兩球，踢足90分鐘有助我更了解球隊，這天棒極了！阿仙奴充滿優秀球員，我相信球隊今季會有所作為」。

基亞利殊兩助攻 領愛華頓挫白禮頓

另外，阿士東維拉作客以0：1不敵賓福特後兩戰得1分兼無入球，曾執教阿仙奴的主帥艾馬利賽後敦促麾下必須此際必須保持冷靜。另水晶宮昨晚主場以1：1打和諾定咸森林；愛華頓藉首次擔正的曼城借將翼鋒基亞利殊貢獻兩個助攻，助球隊主場以2：0擊退白禮頓。