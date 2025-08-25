明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曹星如職業拳賽復出戰K.O.對手

【明報專訊】香港拳擊名將曹星如（Rex）昨於菲律賓馬尼拉迎來職業拳擊復出戰，相隔8年再戰職業擂台的他面對菲律賓好手施華奴（Vergilio Silvano），終戰至第5回合以一記勾拳擊中對方後以技術性擊倒制勝，職業拳擊生涯寫下23場全勝（14次K.O.）戰績。賽後激動落淚的他，表示現在才是另一個新開始，自己仍會不斷求進。

隔8年重踏職業擂台 挫菲律賓好手

年屆38歲的曹星如自從2017年10月在香港主場擊敗日本籍名將河野公平後休養逾年，翌年底宣布告別職業拳壇，轉為業餘拳手追逐奧運夢。他先後爭取東京及巴黎奧運資格未果，並曾出戰陝西全運和杭州亞運，但始於與獎牌無緣。

相隔近8年重返職業擂台，曹星如昨於菲律賓面對當地好手施華奴，首回合雙方試探後，次回合曹星如稍佔上風並曾擊中對手頭部，此後兩回合曹星如保持優勢持續主動攻擊施華奴。戰至第5回合初段，曹星如以一記勾拳重擊對方腹部，令施華奴跪地後表情痛苦並搖頭示意未能續戰，結果Rex以K.O.贏得比賽，職業拳擊生涯寫下23場全勝（14次K.O.）戰績。

稱「只是開始」仍盼不斷求進

賽後他激動落淚，稱自己在場上嘗試打出近月訓練的成果，並感謝各方對他的支持，包括觀看直播的觀眾，又稱「現在才是開始，希望不喜歡我的人都可多給我意見，我會努力繼續改善，希望下一場會有更好的曹星如給大家看到。接下來要打8回合賽事，無論體能或進攻都要有好大進步」。

此外，曹星如師弟、24歲本地新星顏樂旻（Lokmond）在同日較早前率先出戰，面對菲律賓籍猛將Bryan Ascano，結果全場佔據上風，並戰至第3回合時以技術性擊倒取勝，他隨後更興奮得做後空翻慶祝。連同此仗勝利後，Lokmond職業生涯累積5戰全勝，延續不敗強勢。

上 / 下一篇新聞