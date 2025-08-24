曼城主場不敵熱刺 車路士挫韋斯咸開齋

兩軍開賽後多在中場混戰，但戰至34分鐘，熱刺憑一次快速反擊，由李察利臣右路快放後傳中予後上的班倫莊臣先拔頭籌。臨完半場前，曼城門將占士查科特禁區內誤傳予熱刺球員，結果客軍由新兵中場祖奧包連夏再下一城。

換邊後，曼城試圖向熱刺後場施壓，其中53分鐘熱刺門將古里莫維卡里奧後場橫傳犯錯，截得皮球的艾寧夏蘭特傳中卻無人接應。雙方再無進帳，熱刺終以2：0凱旋，近5次英超作客曼城3勝1和1負，而法蘭克也是繼摩連奴及干地後，成為第3個帶領兩支球隊作客擊敗「哥氏（哥迪奧拿）曼城」的主帥。

此外，作客有倫敦鄰會韋斯咸的車路士，雖有進攻核心高爾彭馬賽前熱身期間受傷缺陣，但仍憑季前熱身賽表現出色的新援祖奧柏度貢獻一射兩傳，助球隊5：1反勝有中場盧卡斯柏基達於6分鐘便先開紀錄的「鎚仔幫」開齋。「藍戰士」這仗入球有3個來自角球，而兩連敗兼錄8個失球的韋斯咸，賽後傳言此役倒戈失敗的主帥樸達已聞魷魚香。

另上輪「開咧戰」僅負阿仙奴的曼聯今晚作客富咸前，主帥魯賓艾摩廉稱球隊原是正選門將奧拿拿已傷癒，或會取代上場英超犯錯連累「紅魔」主場敗陣的土耳其籍門將比恩迪亞。