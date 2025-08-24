男雙決賽反勝國家隊組合 黃陳配稱霸歐洲大滿貫

「黃陳配」乃今屆賽事6號種子，比3號種子「林黃配」要低，首局半程亦處下風，及至追平6：6後卻又急轉直下，最後6分僅得1分下，以7：11先失一局。黃陳配次局半程一直領先，但被扳平7：7後再失兩分落告7：9，卻又連取4分以11：9後上險勝，總局數扳平1：1。兩隊第3局打和3：3後，黃陳配突兵敗如山倒，卒以4：11大敗，總局數落後1：2，但在翌局又大發神威，3：3言和後一直領先，終以11：6勝出，總局數打和2：2。

林詩棟蒯曼混雙奪標

來到決勝局的第5局，黃陳配初段領前3：1後迫使對手要求暫停，之後兩隊拉成均勢，黃陳配被追至領前7：6後叫也果斷暫停，及後6分取其四，以11：8告捷，總局數贏反勝3：2，首次揚威WTT大滿貫賽事。

同日較早前國家隊的林詩棟／蒯曼在混雙以局數3：0挫韓國組合林鐘勳／申裕斌奪標。另國家隊兩女單星將孫穎莎及王曼昱，在4強分別以局數4：1和4：0淘汰隊友陳熠及石洵瑤躋身決賽。