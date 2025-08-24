明報新聞網
體育

黃澤林美網勇闖正賽圈 公開賽年代首港將戰大滿貫男單

【明報專訊】21歲港隊一哥黃澤林（Coleman）昨出戰美國網球公開賽男單外圍賽第3圈，結果在球迷大喊「黃澤林勁揪」助威下，他以直落兩盤6：3、6：4淘汰英籍球手比利夏里斯，成為首個在公開賽年代躋身大滿貫成人組男單正賽圈的香港球手。

正賽首圈鬥東道主高華斯域

世界排名第174位的黃澤林去年初戰美網男單成人組，最終戰至外圍賽次圈止步，今屆他續由男單外圍賽首圈打起，連過兩關首次晉身第3圈，昨面對世界排名第151位的比利夏里斯，吸引大量球迷入場力撐，其間廣東話打氣聲不絕，更有球迷高呼「黃澤林勁揪」助威。他其後在第6局率先破發下，先贏一盤6：3，並乘勝追擊再以6：4拿下次盤，僅花1小時17分鐘，便成為首名在公開賽年代躋身大滿貫男單正賽圈的香港球手，首圈對手是世界排名第71位的26歲美籍選手高華斯域。

黃澤林賽後笑言這場勝利對其職業生涯及人生是重要的里程碑，自己仍未消化寫下歷史這件事，但很高興自己做到香港網壇前人做不到的事，並勉勵港人都要和他一樣，相信自己可以走得更遠。談及此仗，他透露過去與夏里斯曾交手兩次各勝一仗，亦相信在硬地場與對方實力不相伯仲，為這仗發揮感到滿意。Coleman接下來會稍作休息，好好準備正賽首圈的賽事。

值得一提的是，香港網壇史上曾有葉觀雄及蔡國蘅在業餘年代曾出戰溫布頓錦標賽男單正賽，而黃澤林則成為1968年進入公開賽年代後，首名晉身大滿貫正賽的香港男單球手。

眾星將今晚亮相 莎芭倫卡爭女單衛冕

此外，美網首圈今晚展開，男單種子球手4屆冠軍塞爾維亞籍名將祖高域、美籍的費利斯、舒爾頓、女單「一姐」白俄羅斯籍的莎芭倫卡、上屆亞軍美籍的彭古拉及意大利籍的柏奧莉妮等將會亮相，而27歲的莎芭倫卡的目標是繼2014年的美籍名宿莎蓮娜威廉絲後，成為首個衛冕女單的球手。

