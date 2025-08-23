明報新聞網
體育

體壇快訊：劉子均梁子軒今爭港壁賽冠軍

【明報專訊】一連6日的香港壁球錦標賽今在香港壁球中心煞科。頭號種子劉子均昨在男單4強以直落3局擊敗黃祉謙，今午與同樣直落3局淘汰鍾逸朗的梁子軒會師決賽。女單頭號種子的何子樂則在女單4強以局數3：0挫湯芷穎，將與李嘉兒爭冠，後者以局數3：2險勝陳善鈺。

王氏兄妹闖港匹克球賽4強

PPA亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽昨在啟德體藝館續演，男單頭號種子港將王康傑在首圈及8強不失一局晉級，今晚將與越南籍球手爭入決賽；其胞妹王康怡亦在女單首圈及8強皆激戰3局後獲勝同闖4強。惟這對「兄妹檔」於混雙首圈直落兩局落敗，無緣8強。

金牛主場煞科破廣西取16連勝

香港金牛昨在灣仔修頓室內場迎來今屆全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽主場煞科戰鬥廣西威壯，雖首節以22：26落後，但憑外援米高艾特爾二世獨取全場最高26分，助球隊最多拉開29分下以108：82反勝，寫下今季主場全勝，球會賽後特別辦簽名會，讓球迷與球員近距離接觸。

公牛明年1月為羅斯榮休號碼

NBA球隊芝加哥公牛前日公布將於明年美國時間1月24日主場迎戰波士頓塞爾特人一仗賽後，正式退役36歲名宿戴歷羅斯的1號球衣，這也是隊史第5個獲高掛的號碼。這名2008年選秀狀元曾在2011／12年球季以22歲之齡，成為聯盟史上最年輕的年度最有價值球員（MVP），近年受傷患困擾的他至去年9月宣布退役。

