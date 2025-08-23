明報新聞網
體育

港隊保齡個人賽緣慳獎牌 今演雙人賽 麥卓賢甘兆麟再爭佳績

【明報專訊】粵港澳全國運動會群眾比賽保齡球項目決賽，昨起一連3日在啟德體育園保齡球中心Top Bowl開打，香港特別行政區代表隊率先派出5男5女參戰個人賽，其中最高排名的是獲得第9名的女將譚舜而。同來自湖北省的張平及方繼萍則在男、女子組稱王封后。今將舉行男、女子雙人賽。

港將黃子維在男子組個人賽經過6局後，以1236總分排第14名兼獲得港隊最高排名；甘兆麟獲1112分，排第68名；麥卓賢取得1233分，位列第15名；謝仲賢及謝樂生則分獲第24、69名。湖北省代表張平則以1339分奪冠。

甘兆麟認發揮不佳 「或因溫度過低」

甘兆麟賽後直認僅發揮六至七成水平，「或因氣溫過低致肌肉出現輕微抽筋，比賽期間仍需穿着發熱羽絨背心保暖」。他又坦言球道狀况與練習時有明顯差異，加上需與採用「飛碟」打法的內地球手同場競技，亦帶來意想不到挑戰。

麥卓賢亦承認初段已花費時間討論應使用那一種磨球方式，大量消耗精神、時間和體力，「這次可說是一場『鬥捱』的比賽，整體分數普遍偏低，平時常見的250至260分，今（昨）天難以出現。」他再與甘兆麟將在今午再戰男子雙人賽爭獎牌。

女子組方面，港隊代表譚舜而以1198分位列第9名；李詠茵以1112分排名第34位；吳紫燕取得1104分，排第38位；陳淑嫻以1102分位居第39位；梁芝榕則以1075分完賽，排名第51。冠軍由湖北省選手方繼萍奪得，以1236分登頂。

李詠茵稱港隊「曲球」打法變小眾

談及比賽中的挑戰，李詠茵表示：「以往出外比賽時，外國球手多採用與香港相似的『曲球』打法，而內地的『飛碟』打法則較為罕見，但在今次全國性賽事中，港隊的打法反而成為小眾，無法預測球道變化。」此外，李詠茵與梁芝榕將於今午出戰女子雙人賽，續為港隊爭佳績。

