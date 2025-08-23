報料
體育
2025年8月23日星期六
艾納斯「半主場」撼艾阿里爭沙超盃 料大批C朗粉絲撐場 艾雲東尼視為動力：更有火爭冠
黃澤林美網外闖第3圈寫港將歷史
曼城碰熱刺勢連捷 哥帥劍指大小錦標
拿玻里展意甲衛冕路 迪布尼磨刀向薩軍
流浪900萬班費迎新季 目標前五入爭標組兼逐盃賽
SAT周六體育直播賽程
港隊保齡個人賽緣慳獎牌 今演雙人賽 麥卓賢甘兆麟再爭佳績
黃陳配闖歐大滿貫決賽 激戰5局挫日本 今撼國家隊爭冠
蔡俊彥赴運動節 勉大眾遇挫敗不放棄
體壇快訊：劉子均梁子軒今爭港壁賽冠軍
SAT周六體育直播賽程
【明報專訊】（請看附圖）
