體育

流浪900萬班費迎新季 目標前五入爭標組兼逐盃賽

【明報專訊】新季港超下周開鑼，標準流浪昨早在九龍灣公園舉行季前拜神儀式。球會主席莫文韜表示，球隊今季目標以頭5名打入聯賽爭標組，並爭取再次晉身盃賽決賽。已表明淡出球會事務的秘書李輝立則透露，與新晉港足入籍門將艾力司（前稱奧力斯）去季尾談續約未果，斥對方要求不合理，「現在回來求我也不要」。

流浪上季聯賽9隊中排名第7，並於香港足總盃決賽以1：3反負東方失冠。球隊上季贏得首屆港超U22聯賽冠軍後，新季延續培養年輕球員方針，會長莫耀強透露班費約900萬元，與上季相若。會方又與保師足球會（Boas）簽訂新協議，繼續攜手推動青訓。

流浪新兵中包括回巢的28歲門將葉嘉宇，他兩年前經高等法院審訊裁定強姦罪成判監5年3個月；今年6月高院上訴庭指原審法官錯誤引導陪審團，裁定葉上訴得直，撤銷定罪及擱置判刑。如今重返流浪再戰職業球壇，葉透露與李輝立聯絡後獲落班機會，強調對足球的熱愛始終如一，「以前的事不想太多、講太多，現在專心踢波」。

李輝立斥艾力司要求過高續約拉倒

李輝立坦承重簽葉嘉宇的決定曾被管理層反對，「但不能以有色眼鏡看人家。况且我們沒門將，為何不給他機會？」流浪今季有兩名門將艾力司和盧兆崎離隊，李輝立對兩人續約未果失望，「我給予艾力司8年時間，不然他不可能成為本地球員。他要求高5、6倍人工和包住，還有個不合理條件是說要代表港足，要場場正選。現在回來求我也不要，我說會培養新人」。

