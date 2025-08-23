流浪900萬班費迎新季 目標前五入爭標組兼逐盃賽

流浪上季聯賽9隊中排名第7，並於香港足總盃決賽以1：3反負東方失冠。球隊上季贏得首屆港超U22聯賽冠軍後，新季延續培養年輕球員方針，會長莫耀強透露班費約900萬元，與上季相若。會方又與保師足球會（Boas）簽訂新協議，繼續攜手推動青訓。

流浪新兵中包括回巢的28歲門將葉嘉宇，他兩年前經高等法院審訊裁定強姦罪成判監5年3個月；今年6月高院上訴庭指原審法官錯誤引導陪審團，裁定葉上訴得直，撤銷定罪及擱置判刑。如今重返流浪再戰職業球壇，葉透露與李輝立聯絡後獲落班機會，強調對足球的熱愛始終如一，「以前的事不想太多、講太多，現在專心踢波」。

李輝立斥艾力司要求過高續約拉倒

李輝立坦承重簽葉嘉宇的決定曾被管理層反對，「但不能以有色眼鏡看人家。况且我們沒門將，為何不給他機會？」流浪今季有兩名門將艾力司和盧兆崎離隊，李輝立對兩人續約未果失望，「我給予艾力司8年時間，不然他不可能成為本地球員。他要求高5、6倍人工和包住，還有個不合理條件是說要代表港足，要場場正選。現在回來求我也不要，我說會培養新人」。