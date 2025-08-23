明報新聞網
體育

曼城碰熱刺勢連捷 哥帥劍指大小錦標

【明報專訊】上屆經歷失望賽季的曼城，上周在英超新季首戰作客4：0大勝狼隊取得好開始，球隊次輪於今晚主場大戰熱刺，主帥哥迪奧拿表示新球季有新的化學作用，相信「藍月」已從失敗中振作，將在各戰線爭逐錦標。

曼城今夏簽入包括荷蘭國腳中場雷恩達斯在內6名新兵，其中雷恩達斯更在英超首輪擔正傳射居功，助球隊4球淨勝狼隊。哥帥在今晚迎戰熱刺前表示：「新季有新的化學作用，我相信己隊已從失敗中振作，我們的目標仍是在各戰線爭逐錦標。」軍情方面，熱刺是役有占士麥迪臣及古路施夫斯基等4名傷兵，曼城則有中場洛迪卡斯簡迪及高華錫掛免戰牌。另曼城與原定2027年約滿的28歲葡萄牙國腳中堅魯賓戴亞斯續約兩年至2029年。

伊斯日內體測快投阿仙奴

至於阿仙奴明晨將迎戰「升班馬」列斯聯，據報會方將以6750萬鎊（約7.1億港元）由水晶宮購入27歲翼鋒伊比爾治伊斯，只待這名英格蘭國腳體檢後落實。對此水晶宮主帥加斯拿昨在歐協聯附加賽首回合領軍主場1：0先勝挪威球隊費德列斯達後受訪時不諱言道：「是的，伊斯不會再為己隊效力了，在此祝福他在新球會一切順利。」

另外，獲利物浦垂青的瑞典國腳前鋒阿歷山大伊沙克，早前疑不滿紐卡素拒放行而公開表達不滿，「喜鵲」主帥艾迪賀維昨開腔道：「我明白球員心情，伊沙克是好球員，如他回來我們隨時都歡迎。」

