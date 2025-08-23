艾納斯「半主場」撼艾阿里爭沙超盃 料大批C朗粉絲撐場 艾雲東尼視為動力：更有火爭冠

艾納斯vs.吉達艾阿里 港台電視32台 晚上20：00直播

由森立體育主辦、香港及沙特阿拉伯足總聯合支持的沙超盃，艾納斯先在4強憑沙迪奧文尼及祖奧菲歷斯各建一功，早段10人應戰下以2：1擊敗有賓施馬及尼高路簡迪等法國前國腳在陣的伊蒂哈德，連續兩屆入決賽。C朗能否在香港大球場捧盃，需先問過吉達艾阿里，這支亞冠精英聯賽盟主在4強以5：1大炒上半場末段踢少一人的艾卡迪沙。

文尼停賽 捷西斯信替補者交表現

決賽賽前記者會昨午在金鐘JW萬豪酒店舉行。今夏接掌艾納斯的佐治捷西斯此前三度帶領希拉爾贏得沙超盃，這名71歲葡籍主帥對爭取個人第4座沙超盃充滿信心，又提到此戰重點不單爭逐榮譽，「比賽將會向世界展示沙特足球的發展程度，也是一場精彩的足球盛會，球迷們都會為艾納斯和C朗而來」。對於昨續有參與操練的文尼因上仗領紅需停賽，捷西斯承認痛失主力對球隊攻守均有影響，「然而我深信取代正選的球員將會交出表現，幫助球隊爭勝」。

同場出席記招、今夏由巴塞隆拿免費加盟艾納斯的34歲西班牙籍中堅恩尼高馬天尼斯，不足兩周準備為新東家爭逐首項冠軍，稱十分享受新環境，「職業生涯踢決賽機會不多，我們已準備就緒，隊內十分團結。球迷對我們充滿愛和歡迎，我保證會努力不懈爭冠」。

東尼批備戰訓練場地狀况不佳

另邊廂，吉達艾阿里射手艾雲東尼期待繼亞冠精英聯後再次參與決賽。預計繼有眾多球迷入場支持C朗，這名29歲英格蘭國腳笑言無人希望艾阿里在這場決賽獲勝，「我們總是在其餘3隊之後才操練，令場地狀况很差，感覺可能是最不受歡迎的一隊。不過這樣只會激發我們鬥心，更有火和動力去爭冠」。

同場的艾阿里37歲德國籍少帥馬泰斯謝素表示，敬重對方經驗豐富的教頭佐治捷西斯，「不過決賽不存在友誼，我們會再次竭盡所能」。另有沙特傳媒問到是否會用指定球員限制對方中場波索域時，謝素立即不滿說：「如果掌握確切資訊，想寫就寫出來，但不要用球員或教練的片言隻語來製造謠言，這是在殺死沙特聯賽和足球。」