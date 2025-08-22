體壇快訊：劉子均何子樂闖港壁賽4強

資深籃球裁判郭玉佩離世

中國籃球資深裁判、籃球名人堂成員郭玉佩上周六離世，享年93歲，中國籃球協會昨發唁電致哀。郭玉佩於1950年代起投身裁判事業，1978年成為國家首批國際級籃球裁判，去年更獲選榮登中國籃球名人堂成員。籃協表示其逝世是中國籃球事業重大損失，將永記其所做的卓越貢獻。

6隊下周逐東區女排賽

亞洲東區女子排球錦標賽下周二起一連6日在灣仔伊利沙伯體育館舉行，賽事組織委員會前日在比賽場地舉行拜神祈福儀式，祈求順利舉行。6支參賽球隊包括國家隊、中國香港、韓國、中國澳門、蒙古及中華台北隊，門票已於城巿售票網公開發售，售價介乎60至150元。

拉尼斯百米再負施維爾

巴黎奧運百米短跑男飛人的27歲美國隊跑手拉尼斯前日在鑽石田徑聯賽洛桑站男子100米決賽，僅跑出10.02秒屈居第2，以0.15秒之差不敵24歲牙買加隊跑手施維爾，後者也是賽事唯一跑進10秒內的選手，亦是他繼今季倫敦站後再次擊敗拉尼斯。