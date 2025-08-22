陳念慈匹克球港公開賽梗頸四 稱與羽毛球類同 技術易上手場地相近

1979年羽毛球世界賽混雙金牌得主的港隊名宿陳念慈，昨參戰匹克球香港公開賽業餘組女單50歲或以上（3.5分或以上級別）項目，這名64歲羽壇名宿雖在首輪分組賽戰至「刁時」以10：12不敵來自新加坡的Pini Lee，但她在第2、3輪先後挫香港及另一新新加坡籍球手，以2勝1負取小組次名晉級。不過她在4強面對另一港將Barbara Yuen，以5：11落敗需跌入銅牌戰，陳念慈其後再面對曾在小組賽交手的Pini Lee，終以11：15飲恨無緣獎牌。

分組賽取2勝1負 4強銅牌戰皆敗

陳念慈賽後道：「對於我們有球拍運動背景的人來說，匹克球在技術上相對容易上手，場地大小也與羽毛球相近，但比賽所用的球是圓形，打起來需要適應其上旋與下旋的變化。」陳念慈又坦言並未感到緊張，反而更專注展現自己所設定的戰術，「我嘗試透過調動對手的位置，並成功達成預期策略，因此感到非常開心」。

陳詠悠林映雪職業組晉正賽

職業組方面，前港隊網球代表陳詠悠在女單資格賽首圈直落兩局淘汰日籍球手佐脇京後，再於次圈同以直落兩局挫港將文君媛；林映雪則在首圈以直落兩局淘汰印尼籍球手Toya Karina，次圈亦在「香港打吡」以直落兩局輕取王悅，雙雙晉身正賽。

陳詠悠賽後認為自己只要能維持穩定狀態便能出線；林映雪亦對自己的表現感到滿意，尤其在情緒掌控和狀態調整方面，她亦提及母親也有親自到場觀賽，「平時參賽多是獨自一人，這次有家人支持令我倍感鼓舞」。