44歲巴西門將法比奧上陣1391場 超施路頓締足壇職業賽披甲紀錄

法比奧為富明尼斯在前日凌晨於自由盃16強次回合正選上陣，領球隊以2：0零封對手，兩回合計贏4：1晉級，並完成生涯第1391場比賽。據健力士紀錄，75歲英籍門將施路頓早前以1390場成為足壇史上上陣最多球員，如今終由同屬門將的法比奧打破紀錄。

山度士陷護級漩渦 球迷指罵尼馬

法比奧於1997年在巴西展開職業生涯，未曾外流的他先後效力華斯高及高士路等巴甲球隊，在後者更效力了16年，至2022年轉會富明尼斯至今一直佔據正選，是該隊前屆首奪自由盃的功臣之一。法比奧寫下里程碑後說：「我要多謝在我生命中出現過的所有人，最重要的還有隊友們，我很感恩，但如果沒有神一切都不可能發生。」而獨立隊昨迎戰智利大學的另一場16強次回合，因在下半場48分鐘爆發大規模球迷衝突，最終球證宣布賽事腰斬，惟部分涉事獨立隊球迷未有離場並開始襲擊敵軍球迷，據悉事件導致最少10人受傷以及逾300人被捕，當時雙和賽和1：1。

另一方面，周一在主場出戰巴甲慘負華斯高0：6的山度士，陣中球星尼馬昨在訓練基地被自家球迷斥責表現不濟，尼馬為此表示球會正努力求進。山度士目前只排聯賽第16位，僅以較佳得失球差領先隨後身處降班區的維多利亞。