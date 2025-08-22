明報新聞網
體育

44歲巴西門將法比奧上陣1391場 超施路頓締足壇職業賽披甲紀錄

【明報專訊】44歲巴西籍門將法比奧日前為巴甲球會富明尼斯在主場出戰南美自由盃，於16強次回合正選披甲迎戰阿美利加，職業生涯累積披甲1391場，超越英格蘭名宿門將施路頓保持的足壇職業賽最多上陣紀錄。

法比奧為富明尼斯在前日凌晨於自由盃16強次回合正選上陣，領球隊以2：0零封對手，兩回合計贏4：1晉級，並完成生涯第1391場比賽。據健力士紀錄，75歲英籍門將施路頓早前以1390場成為足壇史上上陣最多球員，如今終由同屬門將的法比奧打破紀錄。

山度士陷護級漩渦 球迷指罵尼馬

法比奧於1997年在巴西展開職業生涯，未曾外流的他先後效力華斯高及高士路等巴甲球隊，在後者更效力了16年，至2022年轉會富明尼斯至今一直佔據正選，是該隊前屆首奪自由盃的功臣之一。法比奧寫下里程碑後說：「我要多謝在我生命中出現過的所有人，最重要的還有隊友們，我很感恩，但如果沒有神一切都不可能發生。」而獨立隊昨迎戰智利大學的另一場16強次回合，因在下半場48分鐘爆發大規模球迷衝突，最終球證宣布賽事腰斬，惟部分涉事獨立隊球迷未有離場並開始襲擊敵軍球迷，據悉事件導致最少10人受傷以及逾300人被捕，當時雙和賽和1：1。

另一方面，周一在主場出戰巴甲慘負華斯高0：6的山度士，陣中球星尼馬昨在訓練基地被自家球迷斥責表現不濟，尼馬為此表示球會正努力求進。山度士目前只排聯賽第16位，僅以較佳得失球差領先隨後身處降班區的維多利亞。

