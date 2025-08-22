報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年8月22日星期五
意組合衛冕混雙 聲討美網改制 單打名將客串淪表演賽 艾蘭妮：獎盃屬缺席球手
車路士征韋斯咸爭開齋 積遜遭剔出大軍 傳投維拉
傳阿仙奴截熱刺糊搶簽伊斯
Out Out轉轉
44歲巴西門將法比奧上陣1391場 超施路頓締足壇職業賽披甲紀錄
邁阿密險勝堤格雷斯 美職攬美墨聯賽盃4強席
足壇快遞：拜仁開鑼迎萊比錫卡尼掛帥
電視精選
陳念慈匹克球港公開賽梗頸四 稱與羽毛球類同 技術易上手場地相近
黃陳配歐洲大滿貫闖男雙4強
體壇快訊：劉子均何子樂闖港壁賽4強
Out Out轉轉
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
意組合衛冕混雙 聲討美網改制 單打名將客串淪表演賽 艾蘭妮：獎盃屬缺席球手
車路士征韋斯咸爭開齋 積遜遭剔出大軍 傳投維拉
傳阿仙奴截熱刺糊搶簽伊斯
Out Out轉轉
44歲巴西門將法比奧上陣1391場 超施路頓締足壇職業賽披甲紀錄
邁阿密險勝堤格雷斯 美職攬美墨聯賽盃4強席
足壇快遞：拜仁開鑼迎萊比錫卡尼掛帥
電視精選
陳念慈匹克球港公開賽梗頸四 稱與羽毛球類同 技術易上手場地相近
黃陳配歐洲大滿貫闖男雙4強
體壇快訊：劉子均何子樂闖港壁賽4強
意組合衛冕混雙 聲討美網改制 單打名將客串淪表演賽 艾蘭妮：獎盃屬缺席球手
車路士征韋斯咸爭開齋 積遜遭剔出大軍 傳投維拉
傳阿仙奴截熱刺糊搶簽伊斯
44歲巴西門將法比奧上陣1391場 超施路頓締足壇職業賽披甲紀錄
邁阿密險勝堤格雷斯 美職攬美墨聯賽盃4強席
足壇快遞：拜仁開鑼迎萊比錫卡尼掛帥
電視精選
陳念慈匹克球港公開賽梗頸四 稱與羽毛球類同 技術易上手場地相近
黃陳配歐洲大滿貫闖男雙4強
體壇快訊：劉子均何子樂闖港壁賽4強
prev
next