車路士征韋斯咸爭開齋 積遜遭剔出大軍 傳投維拉

車路士貴為新科世界冠軍球會盃盟主，在英超新季首戰主場僅悶和水晶宮0：0，明晨出征首輪作客吞「升班馬」新特蘭3蛋的韋斯咸勢以凱旋為目標，惟場外目標則是在下月2日轉會窗關閉前，出售包括鋒將尼干古及尼高拉斯積遜在內的9名冗兵，以減財政壓力，其中後者他投似已有眉目。主帥馬利斯卡說：「積遜可候命，但不會隨隊征韋斯咸。己隊已擁有兩名類似攻擊手，而且轉會窗關閉前會發生一些事情。」車路士今夏分別羅致了祖奧柏度及利安戴納，令尼干古及積遜已無立錐之地。

冗員待沽 尼干古料返德甲

據報積遜已與阿士東維拉扯上關係，若最終轉會事成，便可與對方主帥艾馬利繼在維拉利爾後再次合作。馬帥同時證實尼干古的情况與積遜類同，據悉這名27歲法國國腳可能加盟拜仁慕尼黑或回巢RB萊比錫。另馬帥也正為翼鋒史達寧及左閘芝維爾等7將覓新東家，其中翼鋒卡尼卓克禾美卡及守將安斯文素傳言已獲多蒙特青睞。據報車路士正期望放走一眾冗員，以騰出資金收購曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖及萊比錫進攻中場沙維西蒙斯。