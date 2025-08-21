沙拿3奪英格蘭球員先生 歎成就難以置信 榮幸為埃及人締歷史

已當選上季英超賽會最佳球員的穆罕默德沙拿，上季亦以29球榮膺神射手，並交出最多的18次助攻，協助利物浦第2次登頂。結果這名埃及國腳在PFA的選舉中，力壓隊友中場阿歷斯麥亞里士打及上季次席射手紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克等，當選英格蘭球員先生，繼2017/18和2021/22年球季後，破天荒第3次獲此殊榮。他得獎後說：「感覺是不可思議的，以33歲之齡達此成就是難以置信，感謝投我一票的人。記得10年前，我在車路士未能成功……現在一個來自埃及的球員，在一個頂級聯賽創造了歷史。」

傳欲投利物浦被阻 伊沙克公開斥紐卡素違承諾

此外，入選PFA最佳陣容除了利物浦的沙拿、麥亞里士打、中堅華基爾雲迪積克和賴恩格雲貝治外，還有今夏轉投「紅軍」的般尼茅夫左閘米路斯卻基斯、阿仙奴中場迪格蘭賴斯、中堅威廉沙列巴及加比爾馬加希斯、諾定咸森林前鋒基斯活特和門將素斯，以及紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克。

伊沙克是唯一缺席是次頒獎禮的球員，昨更在社交網撰文指摘紐卡素食言，暗斥會方阻止他今夏轉投紅軍，並在聲明中表示，「喜鵲」曾與他有協議，早已知道其離隊立場，「現在他們的信用蕩然無存，雙方關係已無法維持。我相信離開對大家都好」。惟紐卡素堅稱會留下最佳球員，意味不會讓伊沙克得逞。另據報伊沙克另一不滿的地方是獲紐卡素承諾加薪，但後者因面對滿足財務可持續性規則的壓力而擱置。

維拉外借拜尼予羅馬 廠兵夏維斯傳膝傷勢長唞

此外，阿士東維拉中場摩根羅渣士當選PFA最佳年輕球員，其隊友翼鋒里安拜尼則落實外借至羅馬一季。另日前英超首戰後備上陣助作客挫曼聯的阿仙奴球星夏維斯，盛傳因膝傷勢長唞，令球隊正前鋒只餘新兵基奧基尼斯可候命，料「兵工廠」將積極尋覓替補人選。