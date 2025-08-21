體壇快訊：文薈喬破女子50蛙港青紀錄

劉子均港壁賽反勝闖8強

香港壁球錦標賽昨在香港壁球中心續演，其中男單頭號種子的劉子均在16強兩度落後予林溢庭下，激戰53分鐘後以局數3：2反勝；衛冕兼次號種子的梁子軒則在16強僅花17分鐘輕鬆直落3局淘汰譚子盛晉級。賽事今將先後舉行男、女單8強。

黃杜配WTT大滿貫次圈止步

世界排名第4的港隊組合黃鎮廷／杜凱琹昨於瑞典上演的WTT乒乓球歐洲大滿貫混雙次圈直落3局不敵羅馬尼亞隊組合，無緣8強。女雙方面，港將吳詠琳伙拍德籍華裔球手單曉娜雖首圈過關，但次圈直落3局不敵國家隊頭號種子孫穎莎／王曼昱。

香港殘奧日10月5啟德體藝館舉辦

新一屆香港殘奧日將於今年10月5日首於啟德體藝館舉辦，為全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會預熱。屆時中國香港殘疾人奧委會將首辦體壇明星隊制賽，活動邀請殘奧「六朝元老」兼硬地滾球三金得主梁育榮、巴黎奧運奪銀的隊友張沅、已退役的輪椅羽毛球港將陳浩源，與巴黎奧運女重個人賽奪金的前港將江旻憓同參與硬地滾球表演賽。

施維雅達伙魯迪美網混雙入4強

前日在辛辛那堤公開賽女單封后的波蘭籍「世二」施維雅達，昨伙拍挪威籍好手卡斯柏魯迪以3號種子出戰採用新賽制的美國網球公開賽混雙項目，他們先後同直落兩盤獲勝晉級4強。至於辛賽男單稱王的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯則與英籍球手拉度簡露，在混雙首圈直落兩盤落敗，無緣次圈。