NBA中國賽門票488元起 奧尼爾偕MIRROR成員亮相球迷日

自2019年後再辦的NBA中國賽今年10月假澳門威尼斯人綜藝館上演，由太陽與籃網分別在10日晚上7時半及12日晚上6時半舉行。而賽會昨宣布首辦NBA球迷日，由4屆NBA總冠軍的名宿「巨無霸」奧尼爾，將偕本地男團MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）及說唱歌手歐陽靖（MC JIN），在11日下午4時於同一場地亮相球迷互動活動，而籃網及太陽的球員屆時亦將出席包括技巧挑戰賽、三分球大賽、半場投籃比賽等。

34歲禾爾宣布退役

何猷君入主塞爾特人出任董事

另外，2010年NBA選秀狀元的34歲球星禾爾前日宣布退役。這名控衛生涯大部分時間效力華盛頓巫師，並曾連續5屆入選明星賽，職業生涯場均交出18.7分、4.2個籃板及8.9次助攻，他表示：「籃球將永存於我的生命中，新的機會也隨之而來。我覺得現在是時候滿懷信心地開展下個篇章。」

至於波士頓塞爾特人日前獲賽會批准完成賣盤程序後，已故澳門賭王何鴻燊之子何猷君昨宣布將成新任「綠軍」董事會成員之一，亦是繼籃網的蔡崇信後，歷來第2名入主NBA球隊的華商。