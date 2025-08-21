明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

NBA中國賽門票488元起 奧尼爾偕MIRROR成員亮相球迷日

【明報專訊】相隔6年再在中國舉行的NBA季前賽將於今年10月10及12日於澳門上演，由布魯克林籃網和鳳凰城太陽交手，門票昨起公開發售，比賽票價由488港元/澳門幣起，首辦的NBA球迷日票價則由388港元/澳門幣起。

自2019年後再辦的NBA中國賽今年10月假澳門威尼斯人綜藝館上演，由太陽與籃網分別在10日晚上7時半及12日晚上6時半舉行。而賽會昨宣布首辦NBA球迷日，由4屆NBA總冠軍的名宿「巨無霸」奧尼爾，將偕本地男團MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）及說唱歌手歐陽靖（MC JIN），在11日下午4時於同一場地亮相球迷互動活動，而籃網及太陽的球員屆時亦將出席包括技巧挑戰賽、三分球大賽、半場投籃比賽等。

34歲禾爾宣布退役

何猷君入主塞爾特人出任董事

另外，2010年NBA選秀狀元的34歲球星禾爾前日宣布退役。這名控衛生涯大部分時間效力華盛頓巫師，並曾連續5屆入選明星賽，職業生涯場均交出18.7分、4.2個籃板及8.9次助攻，他表示：「籃球將永存於我的生命中，新的機會也隨之而來。我覺得現在是時候滿懷信心地開展下個篇章。」

至於波士頓塞爾特人日前獲賽會批准完成賣盤程序後，已故澳門賭王何鴻燊之子何猷君昨宣布將成新任「綠軍」董事會成員之一，亦是繼籃網的蔡崇信後，歷來第2名入主NBA球隊的華商。

上 / 下一篇新聞