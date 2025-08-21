香港匹克球公開賽今啟德開打 國家體操名宿李小鵬戰業餘組

今屆賽事將有來自25個國家或地區，合共104名職業球手和424名業餘球手參賽，包括王康傑更與王康怡（Cody）將組成兄妹組合參戰混雙項目。

港產澳門選手梁豪天盼鬥好友王康傑

作為港澳地區唯一入選UPA Asia Trailblazers計劃的代表，在香港出生的梁豪天自稱是「半個香港人」，「能夠參與一項代表自己家鄉的盛事，我認為這是我在匹克球界的美好起點」。談到可能對陣港將王康傑，梁豪天透露彼此自青少年時期打網球起已是好友，並笑言：「不會因是朋友便感到壓力，在美國訓練期間我已學會場上無朋友，打好每一分是屬於自己，對手不會感謝你。我反而希望能在場上遇到他！」

李小鵬：目標不丟臉就好

另外，曾奪4面奧運體操金牌的44歲前國家隊名將李小鵬，透露已接觸匹克球逾1年，「退役後曾嘗試多種運動，但匹克球成為我唯一持續參與的球類運動」。對於首以業餘身分參賽，他坦言既期待又緊張，「不像體操那樣從小接受專業訓練，我目前水平仍屬業餘。這次參賽目標很簡單，不丟臉就好」。