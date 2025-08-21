朱志光接任東區體育總監 新季港超唯一升班馬 班費500萬

吳偉超初任主帥認需時摸索

東區上季以港甲第8名完成，季後申請升上港超獲批。會方昨宣布由曾任傑志主帥、總監等職務的朱志光出任體育總監，朱提到離開服務長達19年的「藍鳥」時僅輕描淡寫，「落船唔講船上事」。他強調這次是「開心的離開」，並與傑志會長伍健保持友好。曾在內地球會南通支雲、大連人和長春亞泰擔任助教的吳偉超，今季首度出任主帥，坦言球隊上下仍需時摸索，「球隊第一年踢港超，我和所有球員對此都是一個『問號』。其他球隊對我們不太了解，自己也只是僅僅接手一個月。先待開季踢幾場，才知道具體方向」。

新球員方面，東區除了保留斯里蘭卡國腳鋒將華仙等原有人腳，另簽入入籍兵門將保羅、後衛艾里奧、內援中場顧斌，以及從理文借用翼鋒張憙延等。張憙延5月疑捲入蘭桂坊一宗打鬥案，事後被理文處罰內部禁賽至上季完結。他表示有從事件汲取教訓，並會改善生活習慣，「都要向前望，但唔會講太多，會在場上交出表現給大家看，別讓支持自己的人失望」。

推東區盛事遊 藉賽事連結社區

此外，東區宣布來季推出「東區盛事遊」藍圖，以小西灣運動場舉行的主場賽事作為核心，連結區內景點和食肆。藍圖方向包括安排比賽日設置親子遊戲和運動攤位；並安排場內更方便觀眾購買啤酒，甚至研究容許攜帶寵物入場。