體育

吉達艾阿里周六大球場決戰艾納斯 沙超盃4強5：1大勝10人艾卡迪沙 逾1.6萬人入場

【明報專訊】沙特超級盃昨晚在香港大球場續演4強，應屆亞冠精英聯賽盟主吉達艾阿里早段先失一球，但在曼城前翼鋒馬列斯交出兩個助攻，以及曾效力AC米蘭和巴塞隆拿的中場基斯爾梅開二度，終以5：1大勝大半場10人應戰的艾卡迪沙，周六晚上8時將與葡萄牙隊巨星基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的艾納斯爭冠。昨仗目測與前晚艾納斯對伊蒂哈德吸引30,653人入場相比，場面明顯冷清。大會原稱昨入場人數為20,156，但及後改指該數字為門票發放數量，實際入場人數則為16,253。

頂替希拉爾參賽的吉達艾阿里，此戰盡遣門將艾度亞文迪、翼鋒馬列斯和前鋒艾雲東尼3名前英超兵擔正。上季沙特聯殿軍艾卡迪沙則有今夏以6825萬歐元（約6.21億港元）從阿特蘭大加盟的意大利國腳射手列迪古掛帥。

基斯爾梅開二度 馬列斯助攻起孖

艾卡迪沙開賽8分鐘靠翼鋒基斯度化巴亞傳中，後衛加斯頓艾華利斯近門頭槌建功領先。吉達艾阿里只落後4分鐘並藉界外球攻勢，由巴西籍翼鋒加連奴「手榴彈」丟入禁區，基斯爾乘敵衛頭槌頂後，門前輕鬆一控一射扳平。28分鐘，球證翻看視像裁判（VAR）發現艾卡迪沙中場蘭迪斯禁區內犯手球判12碼，艾雲東尼主射得手反超前。吉達艾阿里31分鐘再由馬列斯傳中予安素米洛特頭槌再下一城，42分鐘再因對手的基斯度化巴亞踩中羅渣伊賓尼斯，經VAR覆核後領紅被逐，獲多踢一人優勢，並在補時再由馬列斯傳中予基斯爾頭槌頂入，助球隊半場以4：1遙遙領先艾卡迪沙。

艾卡迪沙換邊後一口氣作出3個調動，但未能扭轉苦戰局面。吉達艾阿里61分鐘再藉加連奴傳中，令艾卡迪沙的前西班牙國腳後衛拿祖費南迪斯不慎擺烏龍；艾雲東尼在80分鐘曾再把皮球送入網內，但旁證指越位在先判「詐糊」。吉達艾阿里最終以5：1大勝，周六晚上8時在香港大球場決戰艾納斯爭冠。

謝素讚麾下專注執行戰術值晉級

吉達艾阿里主帥馬泰斯謝素在賽後記者會說，儘管球隊首個失球可以避免，仍盛讚麾下反應及時，「球員一直專注在比賽計劃，而且執行得很細緻。在獲得人數優勢後，一直掌控戰局到最後，絕對值得入決賽」。謝素被問到會否對此仗入場人數少感到失望，稱仍感受香港球迷熱情，「能在坐滿觀眾的球場獻技固然美好，但我們不能控制入場人數。我們在香港還是感受到熱切歡迎，一切都很好」。

米歇爾拒評12碼紅牌爭議

艾卡迪沙主帥米歇爾則慨嘆此戰發生的事均不利球隊，但拒絕把責任推卸予球證，「那球12碼和紅牌我都看不清，因此不能評論。不過我們此戰很多失球都出現在過去顯得強悍的位置，上季的優勢在這仗顯然不見」。

