體育

另一場4強今上演 球員讚港球迷熱情

【明報專訊】沙超盃今晚8時在大球場迎來另一場4強，應屆亞冠精英聯賽盟主吉達艾阿里將與上季沙特聯殿軍艾卡迪沙爭入決賽。艾阿里這次在國內班霸希拉爾退賽下遞補出戰，德國籍少帥馬泰斯謝素賽前記招強調球隊這次來港目的並非觀光，冠軍獎盃志在必得；艾卡迪沙門將卡斯迪爾斯則大讚香港球迷熱情，使他嚮往。

陣中擁有英格蘭籍射手艾雲東尼、前曼城翼鋒馬列斯等球星的吉達艾阿里，在希拉爾退賽後獲邀頂上出戰沙超盃。年僅37歲的主帥謝素歡迎這個突如其來的機會，明言東征目標明確，「在香港目的並非觀光，任務只有捧盃」。巴西籍射手羅拔圖法明奴離隊後，曾效力車路士的塞內加爾門將艾度亞文迪今夏接過艾阿里隊長臂章，他談到本港近日天氣持續不穩，但作戰心態未損，「我們很期待在香港獻技，儘管天氣並非最理想，但這不是交出糟糕表現的藉口」。

「球迷酒店默默守候 甚至認出每人」

至於今夏花費6825萬歐元（約6.21億港元）購入意大利國腳前鋒列迪古的艾卡迪沙，西班牙籍主帥米歇爾則對賽會邀請艾阿里遞補參賽有微言，「令人意外的是希拉爾退賽之後，我們理應直入決賽」。比利時籍門將卡斯迪爾斯則大讚香港球迷熱情令人感動，「當我們到達酒店時，看見不少球迷默默守候，甚至認出每名球員，感覺相當美好」。

相關字詞﹕艾度亞文迪 米歇爾 卡斯迪爾斯 馬列斯 列迪古 沙特超級盃 艾雲東尼 吉達艾阿里 艾卡迪沙 沙特聯

