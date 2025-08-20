明報新聞網
體育

體壇快訊：黃鎮廷歐大滿貫男單次圈止步

【明報專訊】港將黃鎮廷昨在瑞典舉行的WTT歐洲乒乓大滿貫男單次圈鬥德國隊名將奧查洛夫，以局數0：3不敵對手無緣16強，他戰畢今晨伙拍杜凱琹的混雙16強鬥羅馬尼亞隊後，明晨將偕早前在世界大學生運動會男雙及混雙分奪金牌及銅牌的港隊新星陳顥樺，出戰男雙16強賽事。

何子樂劉子均港壁賽輕勝晉級

香港壁球錦標賽昨在香港壁球中心續演，女單頭號種子何子樂在次圈以直落3局擊敗盧沛言，次號種子李嘉兒亦以局數3：0輕取鄧正心過關；男單方面，頭號種子劉子均以直落3局淘汰袁浚熙，2號種子梁子軒亦以同比數擊敗何子豪晉級。

韋斯活10月戰澳門高球賽

澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽將於10月16至19日於澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行，賽會宣布英籍前世界一哥李爾韋斯活及韓籍星將任成宰參戰。曾在1999年在此賽封王的韋斯活表示：「很高興再次來到澳門參戰。26年前我在這裏奪冠留下了美好回憶。這球場總能讓我發揮最佳狀態，我非常期待今屆能有出色表現並再次奪盃。」

阿根廷世盃外點兵美斯在列

阿根廷隊昨公布世界盃南美洲區外圍賽最後兩輪大軍名單，其中球王美斯及中場阿歷斯麥亞里士打等主力均告列席。在外圍賽居首的阿根廷與隨後的厄瓜多爾、巴西隊已篤定取得決賽周入場券，球隊最後兩仗將先在下月5日迎戰排第7仍力爭出線的委內瑞拉隊，10日則作客厄瓜多爾。

多蒙特德盃險勝艾遜過頭關

5屆盟主的德甲勁旅多蒙特昨晨於德國盃首圈憑前鋒古拉斯於71分鐘一箭定江山，作客1：0擊敗丙組的艾遜。意大利盃首圈方面，意甲的烏甸尼斯及拖連奴分途在主場淘汰低組別對手過關。另外，日前在友賽大腿受傷的拿玻里鋒將盧卡古，昨證實須養傷約3個月，無緣下周日為這支衛冕之師出戰新季聯賽首擊征戰薩斯索羅。

