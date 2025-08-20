體壇快訊：黃鎮廷歐大滿貫男單次圈止步

何子樂劉子均港壁賽輕勝晉級

香港壁球錦標賽昨在香港壁球中心續演，女單頭號種子何子樂在次圈以直落3局擊敗盧沛言，次號種子李嘉兒亦以局數3：0輕取鄧正心過關；男單方面，頭號種子劉子均以直落3局淘汰袁浚熙，2號種子梁子軒亦以同比數擊敗何子豪晉級。

韋斯活10月戰澳門高球賽

澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽將於10月16至19日於澳門高爾夫球鄉村俱樂部舉行，賽會宣布英籍前世界一哥李爾韋斯活及韓籍星將任成宰參戰。曾在1999年在此賽封王的韋斯活表示：「很高興再次來到澳門參戰。26年前我在這裏奪冠留下了美好回憶。這球場總能讓我發揮最佳狀態，我非常期待今屆能有出色表現並再次奪盃。」

阿根廷世盃外點兵美斯在列

阿根廷隊昨公布世界盃南美洲區外圍賽最後兩輪大軍名單，其中球王美斯及中場阿歷斯麥亞里士打等主力均告列席。在外圍賽居首的阿根廷與隨後的厄瓜多爾、巴西隊已篤定取得決賽周入場券，球隊最後兩仗將先在下月5日迎戰排第7仍力爭出線的委內瑞拉隊，10日則作客厄瓜多爾。

多蒙特德盃險勝艾遜過頭關

5屆盟主的德甲勁旅多蒙特昨晨於德國盃首圈憑前鋒古拉斯於71分鐘一箭定江山，作客1：0擊敗丙組的艾遜。意大利盃首圈方面，意甲的烏甸尼斯及拖連奴分途在主場淘汰低組別對手過關。另外，日前在友賽大腿受傷的拿玻里鋒將盧卡古，昨證實須養傷約3個月，無緣下周日為這支衛冕之師出戰新季聯賽首擊征戰薩斯索羅。