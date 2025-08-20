史拿不適退賽 艾卡拉斯辛賽稱王

疑感冒發燒的史拿昨在辛辛那堤公開賽男單決賽，甫開賽便被艾卡拉斯打破發球局，其後他更要到場邊用冰敷頭部，狀甚痛苦。結果他在第3及5局再連接被破發，局數落後至0：5後，他主動向裁判及對手示意棄權，亦令艾卡拉斯首度在此項千分級大師賽奪冠而回。賽後獲艾卡拉斯慰問的史拿表示：「非常對不起來看比賽的球迷，昨（前）晚我已感覺不對勁，我嘗試盡力落場比賽，但實在發揮不了。」

對於接下來將轉戰美國公開賽，史拿則表明仍會參賽，「當刻必須先好好休養，但大滿貫對我而言非常重要，我會參賽的」。而艾卡拉斯則坦承以此方式奪冠「不是大家想看到的」，並祝福對方盡快康復。值得一提的是，力爭在美網男單衛冕的史拿，雖然下周初才會出戰男單首圈，但他將在日內伙拍捷克籍名將施妮雅高娃率先出戰混雙項目。

施維雅達首封后寫歷史

女單方面，波蘭籍「世二」施維雅達昨於辛辛那堤公開賽決賽，以直落兩盤7：5、6：4擊敗意籍好手柏奧莉妮，首度在此項賽事封后，亦令這名24歲星將成為繼美籍名宿「細威」莎蓮娜威廉絲之後，歷來第2名在所有WTA千分級大師賽均曾奪冠的女單球手。