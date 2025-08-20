明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

史拿不適退賽 艾卡拉斯辛賽稱王

【明報專訊】辛辛那堤網球公開賽昨晨煞科，衛冕的24歲意籍世界一哥史拿在男單決賽抱恙出戰下，於首盤落後至0：5後棄權，令22歲的西班牙籍「世二」卡路士艾卡拉斯首在此項ATP千分級大師賽稱王。賽後史拿向球迷致歉，並表示仍會出戰本屆最後一項大滿貫的美國公開賽。

疑感冒發燒的史拿昨在辛辛那堤公開賽男單決賽，甫開賽便被艾卡拉斯打破發球局，其後他更要到場邊用冰敷頭部，狀甚痛苦。結果他在第3及5局再連接被破發，局數落後至0：5後，他主動向裁判及對手示意棄權，亦令艾卡拉斯首度在此項千分級大師賽奪冠而回。賽後獲艾卡拉斯慰問的史拿表示：「非常對不起來看比賽的球迷，昨（前）晚我已感覺不對勁，我嘗試盡力落場比賽，但實在發揮不了。」

對於接下來將轉戰美國公開賽，史拿則表明仍會參賽，「當刻必須先好好休養，但大滿貫對我而言非常重要，我會參賽的」。而艾卡拉斯則坦承以此方式奪冠「不是大家想看到的」，並祝福對方盡快康復。值得一提的是，力爭在美網男單衛冕的史拿，雖然下周初才會出戰男單首圈，但他將在日內伙拍捷克籍名將施妮雅高娃率先出戰混雙項目。

施維雅達首封后寫歷史

女單方面，波蘭籍「世二」施維雅達昨於辛辛那堤公開賽決賽，以直落兩盤7：5、6：4擊敗意籍好手柏奧莉妮，首度在此項賽事封后，亦令這名24歲星將成為繼美籍名宿「細威」莎蓮娜威廉絲之後，歷來第2名在所有WTA千分級大師賽均曾奪冠的女單球手。

上 / 下一篇新聞