體育

曹星如享受心態迎復出戰 下周日馬尼拉鬥菲拳手 望打出實戰技術

【明報專訊】香港拳擊代表曹星如（Rex）下周日（24日）將在菲律賓馬尼拉迎職業拳擊復出戰，本地新星顏樂旻（Lokmond）亦同日出擊。Rex昨在港公開操練指狀態不錯，寄望在比賽中發揮實戰訓練的技術。

月初赴菲實戰訓練兩周留瘀傷

現時38歲的「神奇小子」曹星如過往職業生涯寫下22場全勝戰績（13次K.O.），事隔8年將在菲律賓重返職業賽。他昨午在香港鰂魚涌RCT Boxing公開操練，獲其「徒弟」、歌手兼演員張繼聰現身支持，前港隊劍擊運動員張小倫亦到場。Rex備戰至今近半年，今月初更前往馬尼拉與當地拳手實戰訓練兩周，「對打了30多個回合」，最後一次對決時被對手重拳擊中，上唇留有瘀青。

顏樂旻同日上擂台 終極目標世界冠軍

Rex即將在復出戰與前世界拳王挑戰者、菲律賓悍將Vergilio Silvano一決高下。面對這名21勝18負2平（12次K.O.）及慣用左手的拳手，他期望能盡力打好、享受比賽，「在比賽中發揮出這兩星期實戰所得的技術，是我最想做到的事」。曹星如目前與Elorde Promotions簽署為期一年3場職業賽合約，他將根據復出戰後的排名及狀態決定未來比賽方向，「當下都未做好，想得多完美都沒用，希望打好最近的比賽」。

此外，同日登場的24歲拳擊新星顏樂旻（4勝3K.O.）指其對手菲律賓猛將Bryan Ascano（9勝1負1平2K.O.）經驗更豐富，強調需對自己有信心。曾是港隊武術南拳代表的他，出戰上屆美國伯明翰世界運動會獲第5，亦是今屆成都世運會太極拳太極劍全能賽金牌得主楊頌熹的師弟兼好友，「有恭喜他，和他私底下關係不錯，希望（他的成績）鼓舞到我」。Lokmond轉打拳擊約3年，晉身職業拳手近半年，同時兼顧香港教育大學碩士課程的他，最終目標是世界冠軍，「我一開始只是想做香港冠軍，但踏上職業路後覺得如果不讓自己的目標大一點，就難以推動自己前進」。

