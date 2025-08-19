明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

足壇快遞：皇馬新季首擊迎奧沙辛拿

【明報專訊】西甲豪門皇家馬德里明晨迎來新季首擊主場迎戰奧沙辛拿，中場祖迪比寧咸及後衛魯迪格分別因傷及停賽免戰，由河床加盟的阿根廷籍小將馬斯坦度安奴有望演「地標」戰，而皇馬同市宿敵馬德里體育會昨出征愛斯賓奴雖有前鋒祖利安艾華利斯罰球破網開紀錄，惟戰至末段被主隊連下兩城終反負1：2，是球隊自2009年以來首次在西甲首戰落敗。

米蘭意盃輕取巴里過頭關

AC米蘭昨在意大利盃首圈主場迎戰乙組球隊SSC巴里，藉鋒將拉菲爾利亞奧及基斯甸普列錫上、下半場各建一功贏2：0晉級，39歲新兵中場莫迪歷下半場後備上陣首於聖西路主場為「紅黑軍」披甲，蒙沙則在主場負費辛隆尼0：1出局。

域天拿建功PSG開門紅

爭取法甲五連霸的巴黎聖日耳門（PSG）昨迎來聯賽新季首擊，這支應屆歐聯盟主先收起前鋒奧士文尼迪比利，惟作客南特仍藉擔任隊長的中場域天拿在下半場一箭定江山贏波，其鄰會兼「升班馬」巴黎FC則以0：1敗走昂熱。

山度士吞華斯高6蛋尼馬落淚

山度士昨在巴甲雖有33歲巴西籍球星兼隊長尼馬領軍出戰，但對手華斯高藉同為隊長的同齡巴西中場菲臘比古天奴梅開二度下，令山度士主場以0：6大敗，遭遇職業生涯最大敗仗的尼馬賽後含淚離場，球會其後亦宣布解僱61歲巴西籍教練施巴沙維亞。

梅拿美職初登場和波

今夏離開德甲班霸拜仁慕尼黑的35歲德國籍鋒將湯馬士梅拿，昨為新東家溫哥華白帽在61分鐘後備登場演美職「地標」戰且一度遠射得手，卻因隊友越位在先入球無效，球隊戰至完場前補時更被對手扳平，結果主場與打少一人的侯斯頓戴拿模以1：1言和。

上 / 下一篇新聞