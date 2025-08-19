足壇快遞：皇馬新季首擊迎奧沙辛拿

米蘭意盃輕取巴里過頭關

AC米蘭昨在意大利盃首圈主場迎戰乙組球隊SSC巴里，藉鋒將拉菲爾利亞奧及基斯甸普列錫上、下半場各建一功贏2：0晉級，39歲新兵中場莫迪歷下半場後備上陣首於聖西路主場為「紅黑軍」披甲，蒙沙則在主場負費辛隆尼0：1出局。

域天拿建功PSG開門紅

爭取法甲五連霸的巴黎聖日耳門（PSG）昨迎來聯賽新季首擊，這支應屆歐聯盟主先收起前鋒奧士文尼迪比利，惟作客南特仍藉擔任隊長的中場域天拿在下半場一箭定江山贏波，其鄰會兼「升班馬」巴黎FC則以0：1敗走昂熱。

山度士吞華斯高6蛋尼馬落淚

山度士昨在巴甲雖有33歲巴西籍球星兼隊長尼馬領軍出戰，但對手華斯高藉同為隊長的同齡巴西中場菲臘比古天奴梅開二度下，令山度士主場以0：6大敗，遭遇職業生涯最大敗仗的尼馬賽後含淚離場，球會其後亦宣布解僱61歲巴西籍教練施巴沙維亞。

梅拿美職初登場和波

今夏離開德甲班霸拜仁慕尼黑的35歲德國籍鋒將湯馬士梅拿，昨為新東家溫哥華白帽在61分鐘後備登場演美職「地標」戰且一度遠射得手，卻因隊友越位在先入球無效，球隊戰至完場前補時更被對手扳平，結果主場與打少一人的侯斯頓戴拿模以1：1言和。