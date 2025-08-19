舒米高赴社區活動 欣喜紅魔英超首戰進步

讚新鋒麥比奧莫根夏突出

倡增兵向中場埋手串連攻守

現年61歲的丹麥前國腳門將舒米高相隔8年再次應馬會邀請訪港，昨早與曼聯及港足U16一同到沙田馬場波地，向逾100名小學生傳授足球技巧。而為期一周的「賽馬會青少年足球精英匯」昨結束，曼聯U16在旺角大球場完成兩場友賽及參與多項文化及足球交流活動後於昨晚離港。

曼聯昨英超主場0：1負阿仙奴，不過舒米高對球隊表現感高興，「球隊踢得更直接，當然進攻仍有很多改善空間，但整體上有不少積極因素。兩名新兵麥比奧莫和馬菲奧斯根夏發揮突出，落敗當然令人遺憾，我們既要踢出悅目足球和贏得比賽，這場我們做到前者，但還需大幅提升」。

對於門將奧拿拿昨仗未列大軍名單，舒米高稱對方腿筋傷患雖迅速恢復，若他是教練也不會冒險讓只復操3課的門將上陣，「腿筋傷癒後需時重建肌肉組織，貿然復出可能會導致傷勢反覆，而且另兩名門將比恩迪亞和湯希頓於季前熱身賽都表現出色」。

被問到今夏哪個位置最需要增兵，舒米高認為是中場，「這仗暴露曼聯仍缺乏能夠串聯攻守的球員，試想像若有像卡域克的球員在陣，整隊運轉將截然不同。我們需要防守硬度與後上意識兼備的中場」。