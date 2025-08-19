明報新聞網
體育

體壇快訊：黃鎮廷歐大滿貫過關

【明報專訊】港將黃鎮廷昨在WTT歐洲乒乓大滿貫男單首圈雖領先兩局下被澳洲籍韓裔球手裴煥追回一城，但仍以局數3：1勝出晉級，將對德國隊名將奧查洛夫；其港隊混雙拍檔杜凱琹則在女單首圈直落3局負國家隊星將陳幸同無緣次圈。3號種子的黃鎮廷／杜凱琹輪空混雙首圈下，明晨將戰次圈爭晉級。

港15人男欖易帥備世盃

中國香港欖球總會昨宣布，來自新西蘭的教練團成員Logan Asplin將晉升成為中國香港男子15人欖球隊的主教練，領軍出戰兩年後在澳洲舉行的男子欖球世界盃。而本身擔任主帥一職的同為新西蘭籍的Andrew Douglas，將擴大其職責並管理6個本地超級聯賽的男子球會教練。

國籃亞洲盃決賽負澳洲

國家隊昨在男籃亞洲盃決賽雖首節以25：17領先被澳洲隊反超，完場前亦僅落後1分下，未能靠後備上陣攻入全隊最高26分的胡明軒上演絕殺，終以89：90惜負締造三連霸的澳洲，但國家隊仍創下近10年來該賽事最佳成績，勇奪亞軍。伊朗隊則在季軍戰以79：73擊敗新西蘭隊。

何子樂劉子均港壁錦標賽登場

一連6日的香港壁球錦標賽昨在香港壁球中心揭開序幕，其中上月為中國香港代表隊在世青壁球團體賽奪得女團銀牌的鄺恩琳在女單首圈直落3局擊敗林雨葉；隊友張芷晴則以直落3局不敵衞思穎，無緣次圈。日前在成都世界運動會女單獲得第4名的港將何子樂，與世運會男單8強止步的劉子均，同樣以賽事頭號種子身分直入次圈，今晚將分途出擊爭晉級。

