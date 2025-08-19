高球港隊8將主場戰全運 粉嶺場獲中國高球協會秘書長讚賞

4男4女列陣 男將許龍一首參賽

今屆全運會高球賽事將設有男、女子個人和團體賽，採用比桿賽制，選手需要在4天內比賽4場，以總桿數最低的選手獲勝。擁有主場之利的港隊將在男子組派出首度征戰全運的許龍一、張雄熙、黑純一及沈弘毅；女隊則有劉弦、陳芷澄、丁慧中和韓紫琳。

中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰日前來港視察時說：「粉嶺球場有百多年歷史，也很漂亮，球場基礎設施也是完善，無論大雨、大風，都能很快恢復到比賽狀態，場地保持了非常好的比賽狀態。」

韋慶峰又認為與中國香港高爾夫球協會合作非常順暢，「我們曾進行協調會，從安保、交通、酒店、餐飲、反興奮劑等各個方面統籌推進工作」。他亦表示在香港舉辦比賽，可能比在內地舉辦更能獲得廣泛關注，「香港是國際金融中心，也是對外交流的視窗，香港和內地的觀眾能在粉嶺體驗濃厚的高球氛圍，感受香港體育和文化的發展，也能讓東南亞和歐美國家和地區，看到中國高球運動的發展」。