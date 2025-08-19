高球港隊8將主場戰全運 粉嶺場獲中國高球協會秘書長讚賞

【明報專訊】第15屆全國運動會將於今年11月9至21日舉行，其中高爾夫球將於同月13日起，一連4天在香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，中國香港高爾夫球協會昨公布中國香港代表隊參賽名單，將派出4男4女，包括上屆杭州亞運個人賽金牌及團體賽銅牌得主的許龍一、兩度參戰奧運的陳芷澄及17歲小將劉弦等。至於日前來港視察的中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰，盛讚場地保持非常好的比賽狀態，其設置能達到全運會的需求。
4男4女列陣 男將許龍一首參賽
今屆全運會高球賽事將設有男、女子個人和團體賽，採用比桿賽制，選手需要在4天內比賽4場，以總桿數最低的選手獲勝。擁有主場之利的港隊將在男子組派出首度征戰全運的許龍一、張雄熙、黑純一及沈弘毅；女隊則有劉弦、陳芷澄、丁慧中和韓紫琳。
中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰日前來港視察時說：「粉嶺球場有百多年歷史，也很漂亮，球場基礎設施也是完善，無論大雨、大風，都能很快恢復到比賽狀態，場地保持了非常好的比賽狀態。」
韋慶峰又認為與中國香港高爾夫球協會合作非常順暢，「我們曾進行協調會，從安保、交通、酒店、餐飲、反興奮劑等各個方面統籌推進工作」。他亦表示在香港舉辦比賽，可能比在內地舉辦更能獲得廣泛關注，「香港是國際金融中心，也是對外交流的視窗，香港和內地的觀眾能在粉嶺體驗濃厚的高球氛圍，感受香港體育和文化的發展，也能讓東南亞和歐美國家和地區，看到中國高球運動的發展」。