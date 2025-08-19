明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

高球港隊8將主場戰全運 粉嶺場獲中國高球協會秘書長讚賞

【明報專訊】第15屆全國運動會將於今年11月9至21日舉行，其中高爾夫球將於同月13日起，一連4天在香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，中國香港高爾夫球協會昨公布中國香港代表隊參賽名單，將派出4男4女，包括上屆杭州亞運個人賽金牌及團體賽銅牌得主的許龍一、兩度參戰奧運的陳芷澄及17歲小將劉弦等。至於日前來港視察的中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰，盛讚場地保持非常好的比賽狀態，其設置能達到全運會的需求。

4男4女列陣 男將許龍一首參賽

今屆全運會高球賽事將設有男、女子個人和團體賽，採用比桿賽制，選手需要在4天內比賽4場，以總桿數最低的選手獲勝。擁有主場之利的港隊將在男子組派出首度征戰全運的許龍一、張雄熙、黑純一及沈弘毅；女隊則有劉弦、陳芷澄、丁慧中和韓紫琳。

中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰日前來港視察時說：「粉嶺球場有百多年歷史，也很漂亮，球場基礎設施也是完善，無論大雨、大風，都能很快恢復到比賽狀態，場地保持了非常好的比賽狀態。」

韋慶峰又認為與中國香港高爾夫球協會合作非常順暢，「我們曾進行協調會，從安保、交通、酒店、餐飲、反興奮劑等各個方面統籌推進工作」。他亦表示在香港舉辦比賽，可能比在內地舉辦更能獲得廣泛關注，「香港是國際金融中心，也是對外交流的視窗，香港和內地的觀眾能在粉嶺體驗濃厚的高球氛圍，感受香港體育和文化的發展，也能讓東南亞和歐美國家和地區，看到中國高球運動的發展」。

相關字詞﹕全運會 港將 全運會2025

上 / 下一篇新聞